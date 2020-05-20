“كورونا”.. توقع تراجع إنتاج الكهرباء من “المتجددة” 13 %

رهام زيدان

عمان- توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تنخفض الإضافات الجديدة من الطاقة الكهربائية المتجددة عالميا بنسبة 13 % العام الحالي مقارنة بالعام 2019 ، وهو الاتجاه النزولي الأول لها منذ العام 2000.

وبينت أنه من المقرر أن يضيف العالم 167 جيجاوات من الطاقة المتجددة هذا العام بنسبة 13 % أقل من العام الماضي.

وقالت الوكالة في تقرير اصدرته أمس إن “هذا المستوى لانتاج الطاقة المتجددة أقل بنسبة 20 % بتوقعاتها السابقة التي كان من المقرر أن تكون فيها 2020 عاما قياسيا الطاقة المتجددة”.

وأرجع الوكالة السبب في ذلك إلى التأخيرات المحتملة في نشاط البناء بسبب تعطل سلسلة التوريد ، وإجراءات الإغلاق وإرشادات التباعد الاجتماعي ، وتحديات التمويل الناشئة.

الوكالة قالت إن “ازمة كورونا ستضر بالنمو العالمي في الطاقة المتجددة غير انها لن توقفها”.

وقالت الوكالة إنه وبالرغم من ذلك فإنه أمام الحكومات فرصة لعكس هذا الاتجاه من خلال جعل الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة جزءا رئيسيا من حزم التحفيز المصممة لإعادة تنشيط اقتصاداتها، وأنه يجب أن تكون الأولوية للقطاعات التي توفر فرصا مبتكرة لتوفير فرص العمل والنشاط الاقتصادي مع تطوير أنظمة طاقة أكثر كفاءة ومرونة وخفض الإنبعاثات، وأن ذلك يتضمن التركيز على المباني ووسائل النقل ، والتي من شأنها أن تدعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في نفس الوقت.

وأضافت الوكالة في تقريرها ان التوقعات للعام 2020 تأخذ بعين الاعتبار أيضا عدم اليقين المستمر بشأن السياسات وتطورات السوق مثل أحدث المزادات والمشاريع الممولة حديثًا قبل أزمة كورونا عالميا.

ومع ذلك ، فإنه من المتوقع أن يتم تشغيل معظم هذه المشاريع المتأخرة على الإنترنت في العام 2021 وأن يؤدي ذلك إلى انتعاش في إضافات القدرات بحيث يتم الوصول إلى مستوى الإضافات المتجددة للعام 2019.

وبينت ان مصادر الطاقة المتجددة حتى الآن أظهرت مرونة مذهلة على الرغم من الاضطرابات والتغيرات التي تسببها جائحة فيروسات التاجية ، مع زيادة حصتها من مزيج الكهرباء في العديد من الأسواق.

ولكن على الرغم من التباطؤ في الإضافات الجديدة ، ما تزال سعة الطاقة المتجددة العالمية الإجمالية تنمو بنسبة 6 % في العام 2020 ، متجاوزة إجمالي سعة الطاقة لأميركا الشمالية وأوروبا مجتمعة.

أما خلال العام المقبل ، فإنه من المتوقع أن تنتعش إضافات الطاقة المتجددة إلى المستوى الذي تم الوصول إليه في العام 2019 ، مع دعم كبير قادم من التكليف الجزئي لمشروعين ضخمين للطاقة الكهرومائية في الصين.

ولكن على الرغم من الارتداد ، من المتوقع أن يكون النمو لعام 2020 و 2021 مجتمعين أقل بنسبة 10 % مما توقعته وكالة الطاقة الدولية سابقًا قبل تفشي الفيروس.

وقالت الوكالة في التقرير إن “جميع الأسواق الناضجة تقريبا تتأثر بالمراجعات التنازلية ، باستثناء الولايات المتحدة حيث يندفع المستثمرون لإنهاء المشاريع قبل انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية. بعد نمو استثنائي في العام الماضي”.

وبينت الوكالة أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية تمثل أكثر من نصف التوسع المتوقع في الطاقة المتجددة في عامي 2020 و 2021 ، لكن الإضافات تنخفض من 110 جيجاوات في العام 2019 إلى أكثر من 90 جيجاوات في العام 2020.

أما بالنسبة للرياح ، قالت الوكالة إن “تأخيرات التشغيل الناجمة عن أزمة Covid-19 أدت إلى إبطاء وتيرة منشآت الرياح البرية هذا العام ” مشددة على ضرورة تعويضها في عام 2021 ، حيث إن غالبية المشاريع في قيد التجهيز بالفعل وتحت الإنشاء.