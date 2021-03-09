كورونا توقف جميع عطاءات سلطة إقليم البترا

حسين كريشان

البترا – اتخذ مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الثلاثاء عدة قرارات لتخفيض النفقات الرأسمالية والتشغيلية للسلطة نتيجة لشح الموارد المالية بسبب جائحة كورونا العالمية وتوقف حركة السياحة الخارجية.

وكان أبرز القرارات المتخذة وقف طرح أي عطاءات جديدة وإيقاف كافة العطاءات الجاري تنفيذها من لوازم وأشغال وخدمات فنية ومياه وصرف صحي بما في ذلك عطاء نظافة المحمية الأثرية على أن يتم استئناف هذه العطاءات حال تحسن الوضع المالي وتوفير المخصصات اللازمة.

كما شملت القرارات وقف بناء كافة الجدرات الإستنادية أو المساهمة فيها ووقف كافة أعمال الصيانة الروتينية باستثناء الطارئ منها والذي يتطلب التدخل الفوري، ووقف كافة الاستملاكات الجديدة للأراضي والعقارات، وتأجيل تنفيذ قرارات المحاكم بالتعويض عن الاستملاكات لحين توافر مخصصات مالية.

ولترشيد فاتورة الكهرباء ستعمل السلطة على تخفيض إنارة الشوارع بنسبة 50 بالمائة من الأعمدة المضاءة بحيث يتم تشغيل وحدة إنارة وإطفاء وحدة إنارة أخرى لتوفير الحد الأدنى من الإنارة.

ومن الجانب الإداري قرر مجلس المفوضين إيقاف صرف بدل الإيفاد للدورات والبعثات وبدل العمل الإضافي ومكافأة وحوافز موظفي السلطة المنتدبين والمكلفين والمعارين لدى جهات أخرى، وإيقاف المساعدات والتبرعات بكافة أشكالها والحجوزات والضيافة لزوار السلطة والوفود الرسمية.

ويبدأ تنفيذ هذه القرارات إعتباراً من بداية شهر نيسان المقبل.

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