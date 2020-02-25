“كورونا” توقف حركة التجارة بين العراق وإيران

بغداد – أغلق العراق الثلاثاء، معبرين تجاريين مع إيران أمام حركة التبادل التجاري خوفا من فيروس كورونا.

وقال مصدر بالشرطة العراقية، ان معبري مندلي والمنذرية الحدوديين مع إيران في محافظة ديالى شرقي العراق، أغلقا اليوم الثلاثاء، أمام عمليات التبادل التجاري مع إيران لمدة 72 ساعة تنفيذا لقرار خلية الأزمة الصحية.

وأضاف أن الوافدين العراقيين من إيران عبر المعبرين سيتم استقبالهم وإجراء الفحوصات الطبية عليهم بشكل مكثف للاطمئنان من سلامتهم من كورونا، مبينا أن هذا يحصل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا بالعراق خمسة أشخاص احدهم زائر إيراني، وعائلة تتألف من أربع أفراد قادمة من إيران.

وكانت أربعة منافذ حدودية تربط بين البلدين أغلقت في الايام الماضية على خلفية انتشار وباء كورونا .

وتأثرت حركة التجارة بين العراق وإيران بنسبة كبيرة جراء إغلاق الحدود عقب انتشار وباء كورونا ،حيث كان يبلغ حجم التبادل حوالي 14 مليار دولار سنويا.(بترا)