كورونا: جمع 150 عينة عشوائية في الطفيلة

فيصل القطامين

الطفيلة – جمعت فرق الاستقصاء الوبائي فيروس كورونا في محافظة الطفيلة نحو 150 عينة عشوائية اليوم ، من كافة مناطق المحافظة وألويتها شملت محلات بيع مواد غذائية ومخابز ومحلات بيع مياه مفلترة وصالونات حلاقة وتجمعات سكانية كثيفة وأفراد بشكل عشوائي ، وفق رئيس قسم الأوبئة في مديرية الشؤون الصحية رئيس فرق الاستقصاء في الطفيلة الدكتور وليد بكر .

وقال الدكتور بكر أن العينات التي تم جمعها منذ يوم الأربعاء الماضي والتي أرسلت إلى مختبرات وزارة الصحة بلغت نحو 500 عينة ولم تظهر نتائج بعضها للان .

وأكد أن مجموع ما تم جمعه منذ بدء عمليات الاستقصاء الوبائي للفيروس في الطفيلة بلغت نحو 1000 عينة كانت نتائج أغلبها سلبية ، لافتا إلى دور هام للإجراءات الحكومية الصحية المشددة التي انتهجتها الحكومة منذ بداية الأزمة .

Faisal.qatameen@alghad.jo