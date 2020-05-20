“كورونا”.. حظر شامل لـ3 أيام وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 672

عمان- أعلن وزير الصحة، سعد جابر، تسجيل 23 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 672.

وبين جابر، خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الحالات الثلاث والعشرين الجديدة، بينها حالتان في محافظة المفرق يجري الاستقصاء عن سبب إصابتهما والمخالطين لهما، 7 حالات لسائقي شاحنات على حدود العمري، ومن بينهم ثلاثة أردنيين، ليبلغ عدد الحالات المصابة من سائقي الشاحنات منذ بدء الفحص 113 حالة منهم 47 سائقا أردنيا.

كما سجلت، بحسب وزير الصحة، 7 حالات من عائلة واحدة مخالطين لأحد سائقي الشاحنات في منطقة بعمان تم عزلها قبل أربعة أيام وجار الاستقصاء الوبائي عن القاطنين فيها، وحالة مخالطة لابنها المصاب في السعودية، وحالتان من محافظة إربد أحدهما سائق شاحنة دخل إلى المملكة قبل تطبيق الفحص والحجر الصحي على السائقين وتم عزل المنطقة التي يسكن فيها وتتبع مخالطيه، والحالة الثانية مرتبطة بسائق الخناصري، وحالة مخالطة في الزرقاء وهي زوجة أحد المصابين وتعد هذه الحالة من الدرجة الثالثة لمخالطي سائق الخناصري، إضافة إلى 3 حالات من القادمين من خارج المملكة والمحجور عليهم في فنادق العاصمة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أجرت 205 فحوصات لسائقي الشاحنات المحجور عليهم في منطقة الأزرق وكانت نتائجها سلبية، وسيتم إرسالهم بالتنسيق مع خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إلى منازلهم، لافتا إلى إجراء 4133 فحصا مخبريا أمس.

وأوضح جابر أن أربع محافظات مختلفة سجلت فيها إصابات أمس، ويتم تتبع الإصابات في هذه المحافظات، مشيرا إلى أن التزاور سيزيد خلال عطلة عيد الفطر السعيد “وهذا سيشكل خطرا وبائيا كبيرا لربما ينقلنا لمرحلة لا نرغبها”.

وقال في هذا الصدد، “أعلم أن العيد فرحة لكن لا نريد تحويل فرحتنا لحزن ويجب أن نصبر معا”، مؤكدا أنه نسب لرئيس الوزراء بعمل إغلاق كامل وفرض حظر تجول شامل لمدة ثلاثة أيام.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اجتمعت أمس وقرّرت تعديل الإجراءات المتّخذة خلال فترة عيد الفطر السعيد، بناء على تطوّرات الوضع الوبائي المملكة خلال الأيّام الماضية.

وأعلن العضايلة خلال الإيجاز، عن فرض حظر التجوّل الشامل لمدّة ثلاثة أيّام، بدءاً من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة المقبلة، وحتى منتصف ليلة الأحد/ الاثنين، بحيث يمنع خروج المواطنين من منازلهم بشكل كامل.

وأكد أن هذه التعديلات تأتي في ضوء تطوّرات الوضع الوبائي في المملكة، وارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأيّام الماضية، والحاجة إلى زيادة جهود فرق التقصّي الوبائي، وضرورة الحدّ من الاجتماعات والمخالطة بين الأفراد، واتخاذ ما يلزم لغايات تحقيق التباعد الجسدي.

وأشار العضايلة إلى أن قرار حظر التجوّل الشامل تستثنى منه الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من الموظّفين اللازمين لإدامة عمل بعض المؤسّسات الحيويّة.

كما تقرّر أيضاً بحسب العضايلة، “تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين اليوم الأربعاء (أمس)، وغداً الخميس (اليوم) حتّى الساعة الحادية عشرة مساءً، وفقاً للآليّة المعمول بها حاليّاً؛ وبحسب نظام الدور الفردي والزوجي في المحافظات التي يطبّق بها؛ وذلك لتمكين المواطنين من شراء مستلزماتهم وتأمين حاجاتهم لفترة الحظر الشامل، ويشمل ذلك المنشآت التجاريّة أيضاً”.

وأضاف أنه اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، تعود الأوضاع كما هي عليه حاليّاً، لكن الأمور تخضع للتقييم والمراجعة وفقاً لتطورات الحالة الوبائيّة، وبذلك تعود ساعات السماح بخروج المواطنين كما هي عليه الآن بعد انتهاء فترة الحظر الشامل.

كما أشار إلى أن رئيس الوزراء، عمر الرزّاز، أصدر أمر الدفاع رقم (12) لسنة 2020م، داعيا كذلك جميع الموظفات والموظّفين الى الاطّلاع على الدليل الإرشادي لعودة العمل في مؤسّسات القطاع العام، المتوفّر على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء، ومنصّات التواصل الرسميّة.

وتنشر “الغد” عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل أمر الدفاع الجديد.-(بترا)