كورونا طويل الأمد يسبب عجزاً جنسياً وتساقطا للشعر.. دراسة

كشفت دراسة جديدة أن تساقط الشعر والعجز الجنسي لدى الرجال من بين الاضطرابات التي انضمت إلى اللائحة الطويلة لعوارض فيروس كورونا.

ووجدت الدراسة أنه فيما تشكل العوارض الأكثر شيوعاً فقداناً في حاسة الشم وضيقاً في التنفس وألماً في الصدر، تشمل العوارض الأخرى فقدان الذاكرة وعجزاً جنسياً وهلوسة وعدم القدرة على إتمام حركات أو أوامر مألوفة والتبول اللاإرادي وتورم الأطراف.

وتم تقسيم أنماط العوارض إلى مجموعات تضم العوارض التنفسية ومشكلات الصحة العقلية والمشكلات المعرفية ومن ثم تأتي المجموعة الأوسع من العوارض.

وفضلاً عن رصد سلسلة واسعة من العوارض، قام الباحثون بتحديد المجموعات والسلوكيات الرئيسة التي تعرض الأشخاص لخطر متزايد من الإصابة بكورونا الطويل الأمد.

وبحسب المكتب الوطني للإحصاء في المملكة المتحدة، أفيد الشهر الماضي بأن مليوني شخص في المملكة المتحدة يعانون كورونا الطويل الأمد.

عوارض مستمرة

ويعاني نحو 3.1 في المئة من الشعب البريطاني من عوارض تستمر أكثر من أربعة أسابيع من إصابتهم بكورونا.

وأفاد نحو 376 ألف شخص ممن أصيبوا بالعدوى منذ بداية الجائحة بأن لديهم عوارض استمرت على مدى عامين على الأقل.

وتقترح الدراسة أن الإناث والأشخاص الأصغر سناً وذوي البشرة السوداء أو العرق المختلط أو مجموعات عرقية أخرى يواجهون خطراً أكبر للإصابة بكورونا الطويل الأمد مقارنة بغيرهم من الأشخاص.

كما أن الأشخاص المتحدرين من خلفيات فقيرة والمدخنين والأشخاص الذين يعانون السمنة الزائدة فضلاً عن الذين يعانون مجموعة واسعة من الحالات الصحية هم أكثر عرضة للإبلاغ عن عوارض مستمرة. -وكالات

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