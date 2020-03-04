“كورونا” عالميا..3201 وفاة وأكثر من 93 ألف إصابة في 81 دولة

باريس- ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 93108 بينها 3201 وفاة في 81 بلدا بحسب حصيلة وضعتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الأربعاء عند الساعة 9,00 ت غ (11 بتوقيت الأردن).

وسُجلت 388 إصابة جديدة و46 وفاة منذ الحصيلة الأخيرة التي نشرت الثلاثاء في الساعة 17,00 ت غ.

وأحصيت في الصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر الوباء في نهاية كانون الأول/ديسمبر 80270 حالة بينها 2981 وفاة. وأعلن في هذا البلد عن 119 إصابة جديدة و38 وفاة جديدة بين الثلاثاء عند الساعة 17,00 ت غ والأربعاء في الساعة 9,00 ت غ.

وفي سائر العالم أحصيت الأربعاء 12883 حالة (بينها 269 جديدة) في الساعة 9,00 ت غ الأربعاء بينها 220 وفاة (8 جدد).

والدول الأكثر تأثرا بالفيروس بعد الصين، هي كوريا الجنوبية (5328 حالة منها 142 جديدة و32 وفاة) وإيطاليا (2502 إصابة و79 وفاة) وإيران (2336 حالة و77 وفاة) واليابان (278 حالة بينها 19 جديدة بالإضافة إلى أكثر من 700 إصابة على سفينة “دايموند برينسيس” السياحية، وفي الإجمال 12 وفاة).

ومنذ الثلاثاء عند الساعة 17,00 ت غ سجلت الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفيات جديدة. في حين أعلن العراق عن أول وفاة جراء الفيروس. وسجلت الأرجنتين وتشيلي وجبل طارق وبولندا أولى الحالات لديها.

وضعت هذه الحصيلة استنادا إلى أرقام جمعتها مكاتب فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.( ا ف ب)