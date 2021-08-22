كورونا.. قطاع تأجير السيارات يتكبد خسائر فادحة

عمان- صرح رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات، صالح جلوقة اليوم الأحد، أن القطاع تكبد خسائر تجاوزت 100 مليون دينار؛ بسبب استمرار تأثره بتداعيات أزمة فيروس كورونا

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مكاتب تأجير السيارات تتطلع إلى خطة لإنعاش القطاع الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مشيرا إلى أن الخسائر تجاوزت 100 مليون بسبب تراجع الإيرادات وقيمة السيارات، واستمرار الوفاء بالالتزامات المالية دون إعفاءات ملموسة تساعد المكاتب على النهوض.

وقال إن عودة المغتربين الأردنيين، خلال الشهر الماضي، أنعشت بعض من مكاتب القطاع، لكن نشاطها عاد إلى ما كان عليه بحلول الشهر الجاري، مشيراً أن التعافي الحقيقي للقطاع مرهون بعودة النشاط السياحي.

وأشار أن عدد السيارات السياحية العاملة في القطاع انخفض إلى نحو 9 آلاف سيارة مقارنة بنحو 13 ألف سيارة كانت تعمل قبل أزمة فيروس كورونا، مؤكدا وصول عدد مكاتب السيارات السياحية غير المرخصة العام الحالي إلى 170 مكتبا، مقارنة بنحو 240 مكتبا تمكنت من الترخيص.

واقترح جلوقة على الحكومة منح القطاع إعفاءات من رسوم الترخيص والضريبة عن فترة التعطل، وتخفيض الضريبة المفروضة على القطاع إلى 8 بالمئة، أسوة بالإعفاءات الممنوحة للقطاعات السياحية الأخرى، وتأجيل الأقساط البنكية المستحقة على مكاتب تأجير السيارات دون فوائد.