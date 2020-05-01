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كورونا: لا إصابات داخل الأردن.. وتسجيل 6 حالات لسائقي شحن

منذ ساعة واحدة
وزير الصحة الدكتور سعد جابر
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

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موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة
الجمعة 1 أيار 2020، آخر تحديث: 18:00
الإصابات والشفاء والفحوصات:
– لم تُسجل اليوم حالات إصابة داخل الأردن بفيروس كورونا المستجد، لكن سُجلت 6 حالات إصابة لسائقي شحن قادمين من خارج الأردن (3 أردنيين و3 من جنسية عربية).
– سُجّلت اليوم حالاتي شفاء غادرت المستشفيات.
– عدد الحالات تحت العلاج: 64 حالة.
– إجمالي عدد فحوصات كورونا المنفذة حتى اليوم: 78885 فحصاً.
– تتابع اللجان العليمة المختصة في وزارة الصحة ولجنة الأوبئة التقارير العلمية العالمية الموثوقة حول فاعلية عقار الريمديسفير على المصابين بفيروس كورونا المستجد.
إجراءات أخرى:
• شهدت مختلف محافظات المملكة التزاما عاما ممتازاً بإجراءات الحظر الشامل اليوم.
• منتصف هذه الليلة (الجمعة 1 أيار 2020)، ينتهي الحظر الشامل، وتعود إجراءات الحظر غدا (السبت 2 أيار 2020) لما كانت عليه من حيث ساعات الحظر والقطاعات المصرح لها، علما بأن السيارات المسموح لها بالحركة غداً السبت 2 أيار 2020 هي ذات الرقم الزوجي.

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