كورونا: لا إصابات داخل الأردن.. وتسجيل 6 حالات لسائقي شحن

موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن

صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة

الجمعة 1 أيار 2020، آخر تحديث: 18:00

الإصابات والشفاء والفحوصات:

– لم تُسجل اليوم حالات إصابة داخل الأردن بفيروس كورونا المستجد، لكن سُجلت 6 حالات إصابة لسائقي شحن قادمين من خارج الأردن (3 أردنيين و3 من جنسية عربية).

– سُجّلت اليوم حالاتي شفاء غادرت المستشفيات.

– عدد الحالات تحت العلاج: 64 حالة.

– إجمالي عدد فحوصات كورونا المنفذة حتى اليوم: 78885 فحصاً.

– تتابع اللجان العليمة المختصة في وزارة الصحة ولجنة الأوبئة التقارير العلمية العالمية الموثوقة حول فاعلية عقار الريمديسفير على المصابين بفيروس كورونا المستجد.

إجراءات أخرى:

• شهدت مختلف محافظات المملكة التزاما عاما ممتازاً بإجراءات الحظر الشامل اليوم.

• منتصف هذه الليلة (الجمعة 1 أيار 2020)، ينتهي الحظر الشامل، وتعود إجراءات الحظر غدا (السبت 2 أيار 2020) لما كانت عليه من حيث ساعات الحظر والقطاعات المصرح لها، علما بأن السيارات المسموح لها بالحركة غداً السبت 2 أيار 2020 هي ذات الرقم الزوجي.