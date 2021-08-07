كورونا والإيدز.. خطر الإصابة وأهمية اللقاحات

عمان- الغد- ترجم معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، اليوم السبت، مقابلة لمنظمة الصحة العالمية، عن مخاطر فيروس كورونا على المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

وأجابت المقابلة التي أجرتها فسيمتا غوبتا، مع الدكتوره ميج دوهرتي، على برنامج (Science and 5)، عن أهمية منح المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أولوية في التطعيم، وهل لقاحات كورونا المتاحة حاليا آمنة بالنسبة لهم.

السؤال الأول: لنبدأ ميغ مع كوفيد-19 والمخاطر التي يمثلها على الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

الجواب: أصبحنا أكثر وعياً الآن ونتابع البيانات، وثبت الآن بشدة أن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض خطيرة من كوفيد-19، وكذلك دخول المستشفى.

وبمجرد دخول المستشفى، تزداد مخاطر الوفاة بنسبة 30٪. لذا هذه إحصائية جديدة مهمة جدًا نتعامل معها بجدية في منظمة الصحة العالمية، وهي أيضًا تساعد البلدان والأشخاص في جميع أنحاء العالم على التفكير في إعطاء الأولوية لفحص ومعالجة وإدارة ارتفاع ضغط الدم والسكري بين الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية.

هذا أيضًا مهم حقًا لأننا نعلم في العامين الماضيين، أثناء جائحة كوفيد-19، أننا شهدنا انخفاضًا في إمكانية الوصول إلى خدمات الوقاية، وخدمات فحص فيروس نقص المناعة البشرية، وهذه الأنواع من الخدمات هي التي نحتاج إلى إعادة تشغيلها وتفعيلها حتى يتمكن جميع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من الوصول إلى مضادات الفيروسات القهقرية (Antiretroviral drugs) التي يحتاجون إليها، ويكتشفون ما إذا كانوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية للبدء في إعطائهم الأولوية للحصول على إمكانية الوصول للقاحات كوفيد-19.

السؤال الثاني: هل ينبغي إعطاء الأولوية للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية للتطعيم؟

الجواب: بالنظر إلى أن الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية لديهم خطر متزايد للوفاة بنسبة 30 ٪ حتى إذا تم نقلهم إلى المستشفى، وكوننا نعلم أن التطعيم ضد كوفيد-19 يحمي الأشخاص من الإصابة بمرض شديد ودخول المستشفى والوفاة، يجب إعطاء الأولوية للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية للحصول على لقاحات كوفيد-19 مبكراً.

كنا في منظمة الصحة العالمية نبحث في اللقاحات لمعرفة ما إذا كانت آمنة للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وتوصلنا إلى أنه يمكن استخدام جميع اللقاحات الموجودة حاليًا في السوق بين الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، وبالتأكيد ستوفر الحماية الكافية.

هناك العديد من الدراسات التي تبحث في ما إذا كان الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة يحتاجون إلى جرعة أخرى من اللقاح. وهذه البيانات ليست واضحة بعد. وسوف نتطلع إلى معرفة ما إذا كان الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية قد يحتاجون إلى جرعة معززة في المستقبل. لكن ما نعرفه الآن هو أن معظم العالم، في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل كما في أفريقيا التي لديها أكبر عبء لفيروس نقص المناعة البشرية، ليس لديهم حتى اللقاح الأول.

لذلك بالتأكيد نحن بحاجة ماسة لبدء تطعيم الناس في جميع أنحاء العالم ووضع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية هناك في صف الأشخاص الذين يحتاجون إلى لقاحات، إلى جانب الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة، وكبار السن، والذين يعملون في الخطوط الأمامية.

السؤال الثالث: هل تتحدثين أكثر قليلاً عن سلامة المجموعة الحالية من اللقاحات للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؟

الجواب: ما نعرفه حتى الآن عن جميع اللقاحات التي يتم استخدامها في حالات الطوارئ حاليًا حول العالم أن جميعها آمنة للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. لا يستخدم أي منهم أساليب اللقاحات الحية الموهنة التي تم منع استخدامها في الماضي للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. كل هذه اللقاحات الموجودة الآن يجب أن تكون فعالة. نريد أن نتأكد من أن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يتلقون العلاج.

هناك بعض المخاوف من أن الأشخاص الذين يتناولون بعض اللقاحات من الجيل الجديد، قد لا تكون فعالة في الأشخاص الذين لديهم عدد منخفض جدًا من (CD4)، أو الأشخاص الذين لا يخضعون للعلاج أو الذين يعانون من ضعف المناعة. لكن من المؤكد أن هذه البيانات ليست واضحة بعد. وعلينا أن نتابع هذا إلى الأمام حيث نتعلم المزيد عن بعض التجارب السريرية التي تحدث في جنوب إفريقيا لبعض هذه اللقاحات من الجيل الجديد. وسنشجع الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية على الوصول إلى تلك اللقاحات وعدم وجود أي تمايز من حيث ما إذا كان لديهم CD4)) منخفض أو) (CD4 مرتفع أو بحسب الحمل الفيروسي.