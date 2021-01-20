كورونا والعمل عن بعد.. كيف أثر في التطور المهني والوظيفي؟

منى أبوحمور

عمان- جاءت جائحة كورونا ثقيلة الظل على العديد من الموظفين الذين خرجوا من العام الماضي “صفر اليدين” على المستوى العملي، فمع فرض الإغلاقات لفترات طويلة والعمل عن بعد، قلت الفرصة بالحصول على دورات تدريبية ومهارات معرفية وفنية أو حتى فرص الالتقاء بخبراء والحصول على بعثات دراسية للتطور أكثر.

وبالرغم من أن الدورات المعرفية والتدريبية كانت متاحة عبر الأون لاين خلال جائحة كورونا، غير أن هذه الفرصة التي أتيحت لبعضهم لم تكن متوفرة للكثير من الموظفين الذين لم تسعفهم الجائحة وتداعياتها بتطوير مهاراتهم التدريبية والمعرفية وتحقيق أهدافهم الوظيفية خلال العام الماضي.

خبراء بدورهم أكدوا التأثير السلبي الكبير لجائحة كورونا في تطوير مهارات الموظفين نتيجة توقف البرامج التدريبية والمهارات المعرفية، الأمر الذي ينسحب على مستواهم المهني وتطورهم الوظيفي.

انصرف العالم لإعطاء الأولوية في ضمان الوظيقة، بحسب ورقة نشرها البنك الدولي للحفاظ على الوظائف أثناء جائحة فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشهد العالم بحسب ما نشره البنك الدولي؛ تجميدا للعمل والإنتاج لم يسبق له مثيل، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) والتدابير التي اتخذت لاحتوائه. ومع أن الآثار الصحية للجائحة لا تزال غير مؤكدة، فإن التعافي قد يتيح لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة لإصلاح أنظمتها الاقتصادية، والتواصل مع مزيد من العمال ومنشآت الأعمال، وتعزيز أنشطة اقتصادها الرقمي.

ويُؤثِّر الفيروس في الوظائف من خلال تأثيره في المعروض من الأيدي العاملة، ولاسيما من خلال صحة العمال وقدرتهم على الحركة والانتقال، وتأثيره في أنشطة منشآت الأعمال، كما يُضعِف الطلب على السلع والخدمات، ويُقلِّص المعروض من مستلزمات الإنتاج، ويؤدي إلى تقييد السيولة، وزيادة عدم اليقين والشكوك.

وقد يخلق هذا الوضع تحديات كبيرة، وبالأخص للمنطقة بسبب ضعف القطاع الخاص نتيجةً لهيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي، ومحدودية المنافسة وتجعل هذه العوامل من الضروري أكثر من أي وقت مضى مساندة العمال ومنشآت الأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي مستقبلا.

وزير تطوير القطاع العام السابق الدكتور ماهر مدادحه يشير إلى أن جائحة كورونا من حيث المبدأ لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية تمثلت في توقف البرامج التدريبية لتطوير وتنمية مهارات الموظفين.

ويبين بدوره مدى تأثر الموظفين في كلة القطاعات بشكل كبير بجائحة كورونا، خصوصا ما يتعلق بالتطور الوظيفي والتدريب ورفع الكفاءة والمهارات، فقد توقفت البرامج التدريبية بكل أشكالها، فضلا عن توجه كثير من المؤسسات لتقليل أعداد الموظفين سواء من خلال الاستغناء عن خدماتهم او من خلال الاستفادة من قانون الدفاع بالتوقيف الجزئي للموظفين.

إلى ذلك، يبين مدادحه أن غياب البرامج التدريبية والمهارات التطويرية ورفع الكفاءة المرتبطة بالإنتاجية حملت بعض الجوانب السلبية على تطور أداء الموظفين وإكسابهم خبرات جديدة، عدا عن توقف الكثير نت البرامج حتى الجوائز أيضا توقفت نشاطاتها.

ويتفق في ذلك الأمين العام السابق في وزارة العمل والناشط في الحقوق العمالية حمادة أبو نجمة، الذي يلفت إلى أن غياب البرامج التدريبية والورشات التي تقيمها المؤسسات والشركات في القطاعات الحكومية والخاصة، نتيجة العمل عن بعد الذي فرضته جائحة كورونا والأدوات الوظيفية الرقمية الجديدة التي مازالت مستخدمة إلى الآن للتعامل مع ظروف الجائحة، أثرت في نظام الترقية الوظيفية.

ويقول أبو نجمة، الأصل أن تكون المؤسسات قادرة على أن تعالج هذه القضية، خصوصا في ظروف الجائحة والعمل عن بعد ومع عدم إمكانية توفير دورات تدريبية وورشات وجلسات حوارية داخل أماكن العمل.

ويرى أبونجمه أن المؤسسات قادرة على تمكين الموظفين وتطوير امكاناتهم من خلال المهارات الجديدة التي اكتسبوها بالعمل عن بعد واستخدام التكنولوجيا بشكل أوسع.

كما يرى أن على المؤسسات في القطاعين الخاص والعام تنمية مهارات موظفيها بوسائل وأنماط العمل الحديثة، بعد ذلك التقييم والترقية الوظيفية بناء على مدى اكتساب الموظفين لتلك المهارات وهي فرصة للانسجام مع أنماط العمل الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل سواء التكنولوجيا أو وسائل العمل عن بعد.

ويقول “لايوجد اي مبرر لفقدان الموظف فرصته في التطور الوظيفي، فمازالت الفرصة قائمة لاكتساب ما هو جديد”، متابعا أن العودة إلى العمل بشكله الطبيعي قد يطول فانحسار الجائحة لا يواكبه انحسار الآثار الاقتصادية السلبية.

ويجد أبونجمه أن العودة إلى العمل مرتبطة بتطور الجائحة والسيطرة على الوباء، لافتا الى اهمية استئناف النشاط التدريبي.

وفي الوقت الذي فاضل كثير من الموظفين في كل القطاعات بين البقاء في الوظيفة وبين الحصول على المهارات والمعارف الجديدة، بحسب المختص بعلم الاجتماع الاقتصادي حسام عايش، فإن هذه المفاضلة رجحت كفة الوظيفة حتى كانت على حساب التنازل عن بعض العلاوات أو جزء من الدخل الذي كان يحصل عليه الموظفين.

هنا هذا التحدي الذي كان سائدا قبيل الإغلاقات الاقتصادية وتعطل القطاع العام والخاص كان ايضا بالنسبة لبعضهم حافزا للبحث عن مجالات اخرى من خلال التواصل الرقمي وعن بعد مع المؤسسات والمعاهد والمراكز التعليمية المختلفة لتطوير مهاراته ومعارفه وقدراته وإمكاناته والتعرف حتى الى بعض البرامج المتعلقة بكيفية إدارة الأعمال بعد جائحة كورونا أو بعد العودة الى العمل.

يقول عايش “نحن الموظفين في القطاع العام والخاص خسرنا خلال الجائحة الكثير من المدخلات الاضافية على مهاراتنا ومعارفنا وقدراتنا وامكانيتنا المهنية والفنية والمعرفية”، وهذا له تأثير سلبي فيى قدرتنا على التعافي بمعناه الحقيقي.

الموظفون سيشعرون أنهم خسروا فرصا كانوا يعدون لها لترتيبهم الوظيفي وتحسين دخلهم وفق عايش، أو حتى الحصول على دورات تدريبيه وبعثات جامعية وغيرها بما ينعكس على وضعهم الوظيفي سواء على المستوى الفني او المالي.

ويذهب الى أن المجتمع عانى كثيرا منذ بدء الجائحة من حيث مستوى المعارف والخبرات والمهارات التي كان الموظفين يعدون أنفسهم للحصول عليها لكن مع ذلك هناك معارف جديدة وخبرات ظهرت مع كورونا بما يتناسب مع أداء الخدمات والمنتجات وحتى الترقي الوظيفي والمهني بعدها.

ووفق عايش، ينبغي ان تقوم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع بكل هيئاته التدريبية بمد الموظفين بالمهارات والخبرات والدورات التي تتناسب مع الجائحة وكيفية التعامل مع أوضاع الوظيفية المستجدة في ظل كورونا اخذين بعين الاعتبار ان المعرفة وزيادتها والمهارات وتطويرها هي جزء من صراع البقاء بعد كورونا وهذا يعني أن يكون تطوير المعرفة وزيادتها مناسبة لمواجهة الحقائق الجديدة ومتطلبات البقاء في المهنة أو الوظيفة أو العمل فيما بعد كورونا.