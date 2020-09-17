“كورونا” والعودة للاستقرار.. الرهان بتطبيق التباعد ووعي المواطن

منى أبوحمور

عمان- ظهر من قبل بعض المواطنين عدم إبداء جدية بإجراءات السلامة العامة والالتزام بقوانين الدفاع التي حظرت إقامة التجمعات والمناسبات الاجتماعية، وهناك عدد لا بأس به من المواطنين لم يأخذوا الحظر على محمل الجد، ووجدوا لأنفسهم أماكن بديلة للتجمعات وإقامة الأفراح وبيوت العزاء بديلا عن قاعات الأفراح والدواوين العشائرية.

التجمعات الكبيرة وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي من الأسباب المهمة التي أوصلت الأردن إلى مرحلة التفشي المجتمعي، وفق خبراء أكدوا أن قلة وعي المواطن وعدم التزامه بالتباعد والإجراءات الاحترازية، يأخذان الوضع الوبائي في الأردن إلى منحنى خطر.

وأكد الخبراء أن التباعد الجسدي ثقافة جديدة وممارسة يجب أن نلتزم بها وننشرها في المجتمع والحرص على الالتزام بها وتوجيه الآخرين إليها.

وأجمع الخبراء على أن التباعد الجسدي في هذه الظروف يحمل معاني عديدة منها تحمل المسؤولية والشعور مع الآخرين وتقديم المصلحة العامة، وهو تعبير عن حب الآخرين والمجتمع وتمني الخير لهم.

ومن جهته، يشير اختصاصي علم الأوبئة ومدير الصحة العامة الدكتور عبدالرحمن المعاني، أن عدم الالتزام بالتباعد الجسدي في ظل عدم وجود علاج نوعي ومتخصص لفيروس كورونا، ولقاح فعال لمقاومة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يعد أمرا في غاية الخطورة وأصبح الالتزام بالتباعد الجسدي ضرورة ملحة لابد من التعامل معها بحزم. ويلفت المعاني إلى أنه وفي ظل تزايد أعداد الإصابات والمخالطين، فإن الحل الوحيد للحد من حدة الانتشار هو الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية الوبائية، وهذا يتمثل في الحياة بشكل عام في المنزل أو العمل أو وسائل المواصلات والحياة العامة.

ويتمثل الالتزام، بحسب المعاني، في لبس الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية وغسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد الطعام أو عند دخول المنزل واستعمال القفازات في بعض المواقع.

مطلوب من الجهات الرسمية اليوم متابعة ملف كورونا، من خلال اتخاذ قرارات إدارية مدروسة عكس ما حدث سابقا، فالتجريب والتخبط بالقرارات والتعديل أمر غير مجد، فلابد من أن يكون هناك قرارات مدروسة، عازيا السبب الرئيسي في انتشار فيروس كورونا في أغلب محافظات المملكة إلى الحظر الشامل الذي فرضته الحكومة على محافظتي عمان والزرقاء، وفق المعاني.

ويبين “لم يعد أمامنا سوى الإجراءات الوقائية، وعلى الجهات المختصة التعامل بحزم مع المناسبات الاجتماعية في الأفراح وبيوت العزاء التي كانت سببا في التفشي المجتمعي”، لافتا إلى أن عدم التزام العديد من المحافظات بالإجراءات الاحترازية وقوانين الدفاع التي حظرت إقامة الحفلات وبيوت العزاء تسبب في انتشار متسارع في أعداد الإصابات ووجود مخالطين بالآلاف. ويشدد، بدورهـ على ضروة توفير بيئة مهنية آمنة للكوادر الطبية والممرضين، والعمل في جو صحي وعدم تعريضهم للإصابة.

إلى ذلك، يقول المعاني إن دور فرق التقصي الوبائي لم يعد يجدي نفعا في ظل ارتفاع أعداد المصابين ومخالطيهم، وانتشار الوباء في أكثر من بؤرة وبائية في الأردن، وبالتالي فإن الفترة المقبلة تعتمد على وعي المواطن ودرجة الالتزام والوقاية الشخصية والحزم في التطبيق.

انتشار وباء كورونا أدى إلى اتخاذ إجراءات عدة بهدف منع أو الحد من انتشار هذا الوباء الذي يجتاح معظم دول العالم، وفق اختصاصي علم الاجتماع الأسري الدكتور مفيد سرحان، وقد تراوحت هذه الإجراءات بين الإغلاق والحظر الشامل وتوقف العمل والحظر الجزئي وتوقف الدراسة في المدارس والجامعات وإجراءات العزل الصحي والانتقال إلى التعليم عن بعد والعودة إلى العمل ضمن شروط وتقليص ساعات حظر التجول، إضافة إلى الدعوات لاتخاذ الاحتياطات الوقائية الشخصية كاستخدام المعقمات وعدم المصافحة والابتعاد عن أماكن التجمعات وترك مسافة أمان وعدم الاقتراب من الآخرين. ويضيف “كان لأثر الحظر الشامل والإغلاقات وتوقف العمل أثر كبير على الاقتصاد؛ حيث طالب القطاع الاقتصادي وغالبية المواطنين بالعودة إلى العمل، كما أن تعطيل الدراسة والتحول إلى التعليم عن بعد واجه انتقادات وملاحظات كثيرة، إلا أن هذه الملاحظات لم تتوقف بعد بدء العام الدراسي والعودة إلى المدارس باعتبار أن المدارس قد تسهم في زيادة انتشار الوباء أكثر، فكان القرار الأخير بالعودة إلى الدراسة عن بعد لمدة أسبوعين لغالبية المراحل الدراسية”.

إن اتخاذ القرارات والمواءمة بين الحاجات الصحية والاقتصادية والاجتماعية ليس بالأمر السهل، خصوصاً مع تزايد عدد الحالات المسجلة يومياً وانتشارها في عدد من المحافظات.

كما أن الدولة مسؤولةـ ومن واجبها الموازنة في اتخاذ القرارات فإن المواطن مسؤول أيضاً بغض النظر عن درجة المسؤولية وهو في كثير من الأحيان شريك في إنجاح القرارات، وفق سرحان.

ويلفت “الآن بعد مرور ما يقارب سبعة أشهر على بدء انتشار الوباء في الأردن واتخاذ إجراءات عدة، فإن هذه التجربة تؤكد أهمية التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم التقارب والالتزام بترك مسافة أمان، وهو ما أوصت به منظمة الصحة العالمية منذ بدء الجائحة كإجراء فعال للحد من انتشار الوباء ونقله للآخرين”.

ويتابع “وفي مجتمعنا الأردني اعتاد الناس على الجلوس جنبا إلى جنب وعدم ترك مسافة بينهم، خصوصاً في المناسبات التي تحضرها أعداد كبيرة”.

موضحا “والواقع الصحي يتطلب من الجميع أخذ نصائح المتخصصين بعين الاعتبار والالتزام بها وعدم الاستهتار والتهاون الذي يعد سببا لتزايد أعداد الإصابات”.

ويشرح سرحان أن التباعد الجسدي لا يعني تباعد القلوب أو عدم المحبة أو تسجيل موقف من شخص ما، بل هو ضرورة تمليها الظروف الصحية، وهو مسؤولية الجميع، وهذا الإجراء بحاجة إلى قناعة شخصية للالتزام به؛ إذ إنه لا يمكن أن يضمن الالتزام بهذا الإجراء إذا لم تتوفر القناعة والإرادة والالتزام الذاتي والالتزام بالتباعد الجسدي، وهذا غير مكلف ماديا، ويمكن التحكم به وتنظيمه في أماكن العمل والمكاتب وأماكن الانتظار ووسائل النقل وأماكن التسوق والمخابز والبنوك وغيرها. ويؤكد “أن التباعد الجسدي بحاجة إلى أن نتذكر دائماً أننا بهذا الالتزام البسيط نسهم في حماية أنفسنا ومجتمعنا من وباء ينتشر بسرعة وأن الإصابة به إن لم تؤد إلى الوفاة لا سمح الله، فإنها تزيد من الأعباء على الجهاز الصحي”.

ويضيف “كما تؤدي إلى توقف عمل الشخص وحجره ومن خالطهم لأسبوعين، وقد تؤدي إلى عزل منطقة إلى حي أو مدينة، وهذا يسبب المشقة وتعطيل مصالح الآخرين”.

ويعرف التباعد الجسدي بأنه ثقافة جديدة وممارسة يجب أن نلتزم بها وننشرها في المجتمع والحرص على الالتزام بها وتوجيه الآخرين إليها.

ويزيد سرحان “وفي المساجد حيث كان التوجه برص الصفوف في الصلاة والتقارب بين المصلين، فإن المصلحة تستوجب التباعد الجسدي بين المصلين حفاظاً على صحة الجميع، وعدم التزمت عند الرأي الشخصي بل وحث الآخرين على هذا السلوك”. التباعد الجسدي في هذه الظروف يحمل معاني عديدة منها فيها مسؤولية وشعور مع الآخرين وتقديم المصلحة العامة، وهو تعبير عن حب الآخرين والمجتمع وتمني الخير لهم.