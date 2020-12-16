كورونا ومساندة المحتاج.. ضيق الحال لم يمنع مد جسور العطاء!

منى أبوحمور

عمان – في الأزمات والظروف الصعبة، عادة ما تظهر معادن الناس الحقيقية، ويكون فعل الخير هو جسر العطاء الذي يخرج من القلب ليعبر عن المحبة والألفة والاطمئنان، ويمنح السكينة لكل محتاج، وبما يساعده على التخفيف من وطأة الحياة وصعوبتها.

“على قلب رجل واحد”.. تأتي فزعة مواطنين من داخل الأردن وخارجه عند استغاثة المحتاج لتقديم المساعدة له، والوقوف بجانبه ومساندته، خصوصا مع الظروف الصعبة التي تسببت بها جائحة كورونا.

لم تستطع جائحة كورونا أن تغير من صفات الأردنيين الذين لا يتركون محتاجا إلا ويقدمون له ما بوسعهم لمساعدته، فما أن يطلب أحدهم المساعدة على احد البرامج الإذاعية الاجتماعية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى يهب الفقير قبل الغني لتقاسم قوت يومهم مع غيرهم.

اللافت للنظر لمتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر، هو فعل الخير ومبادرة الكثير من الأفراد لتقديم مختلف أنواع المساعدة لمحتاج أو لمريض أو لجائع، إذ يتهافت الأغلب لمساعدته.

وما أن شارك أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حاجة أحد الأطفال من ذوي الإعاقة لعلاج أسنانه حتى حاز منشوره على 300 تعليق و400 مشاركة كان معظمها من أطباء أسنان أبدوا استعدادهم لعلاج أسنانه بالكامل مجانا.

وفي كل صباح وعبر أثير البرامج المجتمعية، عندما يسمع أحدهم عن شخص وقع في ضيق، يهب لمساعدته، حتى عمال المياومة لا يبخلون بالتبرع، وإن كان من مصروف يومهم.

المختص بعلم النفس التربوي الدكتور موسى مطارنة بدوره يشير الى ان المجتمع النابض الحي دائما معطاء، والأردنيون يثبتون دائما في الأزمات انهم اهل النخوة والشهامة.

وبحسب مطارنة، فإن المجتمع المتكافل، تربطه أواصر الحب والتعاون والصدق، ويبقى حيا ونابضا مهما كانت الأزمات والظروف قاسية، كالتي فرضتها جائحة كورونا.

ويلفت مطارنة الى أن الحالة الصعبة التي تعيشها الأسر، بسبب جائحة كورونا لم تمنع من التفكير بغيرها وعمل الخير، وذلك واضح في المحافظات والقرى والمدن فلا يمكن أن تعرف العائلات هنالك أن ثمة محتاجا ويتركونه، إذ ان العطاء والمبادرات هي صفة أساسية لديهم ولولا هذه الصفات لما استطاع المجتمع الوقوف رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي عصفت به.

ويؤكد مطارنة أن الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا على المجتمع زادت من قوته وصلابة وجعلته أكثر لحمة وشعورا بالآخر.

المختص بعلم الاجتماع الأسري مفيد سرحان يبين أن الظروف الصعبة التي نعيشها منذ أشهر بسبب انتشار وباء كورونا لها آثار سلبية على مختلف القطاعات، ليس في الأردن فقط بل في معظم دول العالم، إلا أنه في الوقت نفسه فإن الشدائد والصعوبات في مجتمعنا تكشف عن “معدن” المجتمع، وتبرز قيما أصيلة موجودة فيه ربما لا يلاحظها كثيرون في الأيام العادية.

ويقول:”الشدائد تدفع الناس إلى إخراج أفضل ما لديهم”، وجائحة كورونا وما رافقها من إجراءات وآثار أظهرت صورا إيجابية في المجتمع، حيث برز الخير الدفين في نفوس أبناء الوطن، وتجلى ذلك بصور التعاون والتعاضد والتكافل بين الجيران والأقارب والزملاء، وغيرهم.

من جهة أخرى، يلفت سرحان إلى تسابق الكثيرين في البذل والعطاء بصور متعددة منها مساعدة الفقراء والمحتاجين ومن توقف عملهم وتفقد الأيتام وتعاون أهالي الحي الواحد في تقديم العون لمن هو بحاجته في محيطهم، وتقديم بعضهم مساعدات نقدية وعينية، فيما بادر آخرون إلى إخراج أموال الزكاة مبكرا وزادوا عليها، إدراكاً منهم لحاجة بعضهم منطلقين جميعاً من صدق الانتماء.

ويقول سرحان ان مساعدة الآخرين يتجاوز أثره المادي، بنشر الألفة والمحبة بين أبناء المجتمع وتقريبهم أكثر من بعضهم ويؤلف بين قلوبهم، وحتى وهم يلتزمون بالتباعد الجسدي فهم أكثر قرباً روحياً ووجداناً وأكثر معرفة باحتياجات بعضهم، ويفرحون برسم البسمة والسعادة على وجوه الآخرين.

وقد أبرزت الفترة الماضية بحسب سرحان، طاقات كامنة كثيرة وصوراً متعددة من عمل الخير والمبادرات التطوعية، ومنها تأمين كبار السن الذين يسكنون وحدهم باحتياجاتهم اليومية وتأمين غير المقتدرين بالأدوية الضرورية والمواد التموينية.

ويزيد ان مساعدة غير المقتدرين والمتعثرين دليل على نبل الأخلاق والتحلي بالقيم الأصيلة، وهو شعور مع الآخرين وضرورة لهؤلاء الأشخاص فهو أيضاً يعود بالفائدة والنفع على الذي يقدم المساعدة فهو يجعله أكثر قرباً من الآخرين، ويهذب نفسه ويربيها على البذل والعطاء، إضافة إلى أنه يشعره بالحياة، فالعطاء حياة والامتناع عنه سبيل للضعف، وهو يعزز نظرة الانسان الإيجابية لنفسه وهو مفتاح للسعادة بحسب سرحان.

إلى ذلك، العمل الخيري، يساهم في التقليل من المشاعر السلبية التي يمكن أن تنتج عن عدم تلبية احتياجات الآخرين، ومنها الشعور بالقهر والحرمان وكذلك الحد من المشكلات الاجتماعية والمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي ويزيد من الاحترام بين الناس.

وويرى سرحان ان مساعدة الاخرين، تعزز القدوة الحسنة، فعمل الخير ممارسة يقوم بها الكبار ويقلدها الصغار ويتربون عليها وهي قيمة سامية تُوَرث للأجيال وتجعلهم أكثر التصاقاً بالمجتمع، فالتربية بالممارسة هي أعلى مراتب التربية وأكثر تأثيراً وعمل الخير لا يقاس بقيمته المادية بل بأثره.

ويذهب سرحان إلى أن عمل الخير أثره “معد” للآخرين فيدفعهم ويشجعهم، ليصبح بعد ذلك منهجا للحياة يزيد من قوة المجتمع وصموده في مواجهة التحديات.