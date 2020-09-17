“كورونا” ونعمة التحدي

أ.د. طالب أبو شرار

عمان- تمتاز المجتمعات الحيوية الدينامية باستجابتها السريعة والمرنة للمتغيرات الطارئة. في واقع الحال، يعد علماء الحياة هذه الصفة ضرورية لاستمرار وارتقاء النوع الحي، فمن تكون استجابته بطيئة أو غير مناسبة يصبح عرضة للفناء.

في السجل الحياتي على كوكبنا هناك شواهد كثيرة تؤكد ما سبق وربما يكون أهمها فناء الديناصورات المفاجئ.

تشهد البشرية هذه الأيام تحديا قد يكون وجوديا لبعض المجتمعات البشرية، وأقصد به وباء “كوفيد 19”. وكما هو الحال في معظم التحديات الوجودية، فاجأنا هذا الوباء دون سابق تمهيد يمكننا من الاستجابة المرنة لتهديده.

بمعنى آخر، فرضت علينا تلك الحالة الطارئة أن نعمل تحت ظروف التهديد المستمر من أجل البحث عن مخرج آمن من تلك الحالة. فكيف كانت استجابتنا؟ سأقتصر الإجابة عن هذا السؤال على بلدنا الأردن لأن حالتنا هي ما يعنيني في المقام الأول.

في هذا المجال، يفترض المنطق العلمي أن تكون استجابتنا على شاكلة الخطوات الآتية، التي قد تتزامن في بعضها وقد تتابع في البعض الآخر: