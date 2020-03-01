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“كورونا” يأجل مباراة الجزيرة والقادسية الكويتي في كأس الاتحاد الآسيوي

منذ 54 دقيقة

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عمان- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة فريق الجزيرة أمام فريق القادسية الكويتي المقررة في الكويت يوم 9 الشهر الحالي، في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
وجاء قرار التأجيل بسبب الظروف التي يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأكد الناطق الاعلامي لنادي الجزيرة، الدكتور زياد الرميلي، في تصريح لـ”بترا” أن النادي تلقى إشعارا رسميا بتأجيل المباراة إلى إشعار آخر، لافتا إلى أن الاتحاد الآسيوي أجّل الاسبوع الماضي مباراة ظفار العماني والقادسية الكويتي ضمن البطولة نفسها. -(بترا)

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