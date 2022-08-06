“كورونا” يتسبب بتأجيل دوري السيدات لكرة السلة

خالد العميري



عمان – قرر اتحاد كرة السلة، تأجيل دوري أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة للسيدات إلى نهاية الأسبوع الحالي، وذلك بعد تأجيل مباراة شباب الفحيص والأرثوذكسي في الدور الثالث، عقب ثبوت إصابة 5 لاعبات من الأرثوذكسي بفيروس “كورونا”.

ويعتبر قرار التأجيل هو الأول الذي يتخذه الاتحاد منذ فترة طويلة وعلى مستوى الألعاب الجماعية، ما قد يدفع اتحاد اللعبة لفرض المزيد من الإجراءات الوقائية لحماية أركان اللعبة كافة.

وكان من المفترض أن ينطلق الدور الرابع من المرحلة الأولى اليوم، إلا أن اتحاد اللعبة قرر انطلاقة الدور الرابع يوم الخميس المقبل، بإقامة لقاءين، حيث يستقبل الأرثوذكسي على صالته المنتخب الوطني للناشئات عند الساعة 6 مساء، فيما يحل الرياضي أرامكس ضيفا على شباب الفحيص في تمام الساعة 7 مساء، علما بأن اللقاء المؤجل بين الفحيص والأرثوذكسي سيقام مع نهاية الدور الرابع، وتحديدا يوم الأربعاء 17 من الشهر الحالي في صالة الفحيص.

وكان الرياضي أرامكس حقق فوزه الأول في دوري السيدات بتغلبه على المنتخب الوطني للناشئات تحت 18 سنة بنتيجة (64-43)، في لقاء برزت فيه التونسية هدى حمروني من جانب الرياضي بـ “الدبل دبل” مع تسجيلها 26 نقطة و23 متابعة و9 تمريرات وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 33، فيما كانت تيا ساحلية أفضل مسجلة من جانب المنتخب الوطني بتسجيلها 16 نقطة مع 4 متابعات وتمريرة وسرقتين للكرة بفاعلية 10.

وسجل الرياضي 12 نقطة من استثمار حالات “التيرن أوفر” مقابل 15 للمنتخب الوطني، و12 نقطة مقابل نقطة من الفرصة الثانية و14 نقطة مقابل 13 من “الفاست بريك”، مع تسجيل دكة بدلاء الرياضي والمنتخب 14 نقطة، بالمناصفة بينهما.

ويتصدر الفحيص جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 16 نقطة، يليه الأرثوذكسي ثانيا برصيد 14 نقطة، مع بقاء مباراة مؤجلة بينهما، فيما يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث برصيد 11 نقطة، والرياضي في المركز الرابع والأخير برصيد 10 نقاط.