“كورونا” يتسبب في تأجيل انتخابات الاتحادات العربية للعام المقبل

بلال الغلاييني

عمان – قرر اتحاد الاتحادات العربية ومقره العاصمة السعودية الرياض، تأجيل اجتماعات الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحادات الرياضية لمدة عام، لتعقد بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو خلال شهر تموز (يوليو) من العام المقبل 2021.

وقال الاتحاد في بيان اصدره اليوم “الأحد” أن قرار تأجيل اجتماع الجمعية العمومية والانتخابات، الذي اتخذه الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز، رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، يأتي بسبب ما يعانيه العالم من انتشار جائحة كورونا، وتأثيرها الكبير مناحي الحياة في جميع دول العالم، وأفضت إلى تأجيل دورة الألعاب الأولمبية التي كان من المقرر أن تقام في اليابان صيف العام الحالي والتي تقرر اقامتها في العام المقبل.

وأشار البيان إلى أن انتخابات الاتحادات الرياضية الدولية والقارية والعربية مرتبط بدورة الألعاب الأولمبية بالإضافة إلى تأجيل أو إلغاء العديد من الأنشطة الرياضية في عام 2020 ، في الوقت الذي اكد فيه الاتحاد على انه وبناءً على ما جاء في النظام الأساسي الموحد بالمادة (36) التي تنص على أن مدة دورة اللجنة التنفيذية 4 سنوات، تبدأ خلال ستة أشهر من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وفي حال لم يتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، تصبح اللجنة التنفيذية الحالية لجنة تسيير أعمال يناط بها اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعقد جمعية عمومية انتخابية خلال ثلاثة أشهر.

واستناداً إلى المادة (36) من النظام الأساسي الموحد، تم اتخاذ قرار تأجيل اجتماعات الجمعية العمومية الانتخابية للاتحادات العربية، بما فيها اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية واتحاد الاتحادات العربية لمدة عام لتعقد بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2021.

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