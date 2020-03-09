“كورونا” يحدث فوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية

باريس – انعكست الفوضى التي يسببها تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم على الأحداث الرياضية من آسيا إلى أوروبا فالولايات المتحدة، وكانت إيطاليا الأكثر تضررا في القارة العجوز حيث تقام المسابقات، لاسيما مباريات كرة القدم، خلف أبواب موصدة.

أكد رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الألماني توماس باخ أنه لم يتم التطرق الى “الغاء او تأجيل” دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.

في إيطاليا، اتخذ القرار بأن تقام مباريات كرة القدم، إضافة الى جميع الأحداث الرياضية الكبرى، خلف أبواب موصدة حتى الثالث من نيسان (أبريل).

وبعد إرجاء العديد من المباريات، دعا وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا الى تعليق “فوري” لمباريات اللعبة الشعبية الأولى.

وبعد إرجاء العديد من المباريات، دعا وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا الى تعليق “فوري” لمباريات اللعبة الشعبية الأولى. تقام مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه دورتموند الألماني في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء في باريس خلف أبواب موصدة، مثلها مثل مباراة فالنسيا الإسباني وأتالانتا الإيطالي في العاشر من الشهر الحالي، ومباراة إنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني في ذهاب ثمن نهائي “يوروبا ليغ” في 12 منه.

قررت رابطة الدوري الياباني إرجاء كل المباريات بما يشمل مسابقة الكأس، حتى 15 آذار (مارس)، في حين أرجئ الدوري الصيني الذي كان من المقرر أن ينطلق في 22 شباط (فبراير) الماضي، بالاضافة “الى جميع المنافسات الرياضية من مختلف الانواع وعلى جميع الأصعدة”.

أرجئ دوري الدرجتين الأولى والثانية في سويسرا حتى 23 آذار (مارس).

وافقت اتحادات كرة القدم في غرب آسيا على اقتراح الاتحاد الدولي (فيفا) إرجاء مباريات التصفيات المؤهلة الى مونديال 2022 في قطر، وذلك على إثر اجتماعين عقدا مع ممثلين للاتحاد القاري في الدوحة ودبي.

تدرس رابطة الدوري الألماني إقامة المراحل المقبلة من دون جمهور.

أصيب اللاعب الدولي الدنماركي السابق توماس كاهلنبرغ بالفيروس، وتم وضع 13 من أعضاء فريقه السابق بروندبي في الحجر الصحي.

أعلنت وزارة الرياضة السعودية إلغاء دورة ألعاب كانت مقررة بين 23 آذار (مارس) والأول من نيسان (أبريل)، وذلك بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق أيضا تعليق الحضور الجماهيري في كل الألعاب حتى إشعار آخر.

قرر المغرب تعليق الأنشطة الثقافية والرياضية التي يشارك فيها أجانب، وإقامة المباريات الرياضية دون جمهور، تحسبا لانتشار الفيروس، في قرار يمتد حتى نهاية آذار (مارس) على الأقل.

أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم اقامة جميع المباريات في كافة المنافسات (درجة اولى وثانية) من دون جمهور حتى إشعار آخر.

دعت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية الى تعليق كافة الانشطة الرياضية حتى نهاية آذار (مارس)، كإجراء احترازي.

أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة في الثامن من آذار (مارس) تجميد النشاطات حاليا “حتى اشعار آخر”، والتي تشمل بطولتين للناشئات وبطولة للناشئين ودوري المدارس.

أعلن منظمو دورة انديان ويلز الأميركية للمحترفين والمحترفات، إلغاء المنافسات التي كان من المقرر ان تنطلق فعاليتها في التاسع من آذار (مارس).

تم الغاء المرحلتين الأخيرتين من طواف الإمارات بسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين فنيي الفرق، ما أدى الى وضع الطواقم والدراجين في الحجر الصحي في فنادقهم بالعاصمة أبو ظبي التي أعلنت عن ثماني حالات على علاقة بالسباق.

ألغيت نهائيات كأس العالم للتزلج التي كانت مقررة بين 16 و22 آذار (مارس) في كورنتينا دامبيتسو بسبب تفشي الفيروس في إيطاليا.

أرجئ ماراثون باريس المقرر في 5 نيسان (ابريل) المقبل بمشاركة نحو 60 ألف عداء وعداءة، إلى 18 تشرين الاول (اكتوبر)، فيما تم إلغاء مشاركة نحو 38 ألف هاوٍ في ماراتون طوكيو الذي أقيم في الأول من آذار (مارس)، وماراتون بيونغ يانغ الذي يقام عادة في نيسان (ابريل).

تم ترحيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة المقررة في مدينة نانكين الصينية من 13 الى 15 آذار (مارس).

أعلن منظمو جائزة البحرين الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد المقررة في 22 آذار (مارس)، إقامتها من دون جمهور.

تم تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، فيما غاب دراجو فئة موتو جي بي عن الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للدراجات النارية في قطر الأحد، وتأجلت جائزة تايلاند المقررة أساسا في 22 آذار (مارس).

أكد منظمو جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم للفورمولا واحد المقررة في 15 آذار (مارس)، ان إقامة التجارب والسباق الرئيسي من دون جمهور أمر غير وارد.

نقلت اللجنة الأولمبية الدولية التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو إلى الأردن من 3-11 آذار (مارس) بعدما كانت مقررة في شباط (فبراير) في مدينة ووهان الصينية.

أرجئت بطولة العالم لكرة الطاولة التي كان من المقرر ان تقام في آذار (مارس) في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.-(أ ف ب)