“كورونا” يحصد حياة حوالي 33 ألف إنسان ومصابوه يصلون لـ 685 ألفا في العالم

عواصم- أودى وباء كوفيد-19 بحياة 32 ألفا و900 شخص في العالم فيما تجاوزت الإصابات حاجز الـ 685 ألفا في 183 دولة وإقليم، فيما تماثل إلى الشفاء 134 ألفا و700 شخص على الأقل لغاية عصر أمس.

وتعدّ إيطاليا التي سجلت الإصابة الأولى في شباط (فبراير)، الدولة الأكثر تأثراً لناحية عدد الوفيات بتسجيلها 10 آلاف و23 وفاة من أصل 92 ألفا و472 إصابة، وشفي 12 ألفا و384 شخصا وفق السلطات الإيطالية.

وبعد إيطاليا، تأتي اسبانيا ب6528 وفاة من أصل 78 ألفا و747 إصابة، ثم الصين القارية التي سجلت 3295 وفاة (81 ألفا و 394 إصابة) فيما شفي 74971، تليهما إيران حيث سجّلت 6640 وفاة (38 ألفا و809 إصابات) وفرنسا حيث بلغت الوفيات 2314 (37 ألفا و575 إصابة).

أما الولايات المتحدة، فتعد أكثر دولة متأثرة لناحية عدد الإصابات بتسجيلها 124 ألفا و686 إصابة ثبتت رسمياً، من بينها 2191 وفاة و2612 حالة شفاء.

ومنذ السبت الماضي أعلنت كل من الأوروغواي ونيوزيلندا ومالي تسجيل أول وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وسجّلت أوروبا لظهر أمس 22 ألفا و259 وفاة من أصل 363 الفا و766 إصابة، آسيا 3761 وفاة (104 آلاف و596 إصابة)، الشرق الأوسط 2718 وفاة (46 ألفا و596 إصابة)، الولايات المتحدة وكندا 2250 وفاة (130 ألفا و120 إصابة)، أميركا اللاتينية والكاراييب 274 وفاة (13 ألفا و544 إصابة)، إفريقيا 134 وفاة (4267 إصابة).

واستندت هذه الحصيلة إلى المعطيات التي جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية ذات الصلة، وإلى معطيات منظمة الصحة العالمية. (وكالات)