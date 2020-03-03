“كورونا” يخفض أعداد زوار المغطس بنسبة 4%

حابس العدوان

المغطس- انخفض عدد زوار موقع عماد السيد المسيح (المغطس) بنسبة 4 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مدفوعا بتعليق الرحلات الجوية من وإلى بعض دول أوروبا وشرق آسيا اثر ظهور فيروس كورونا.

وبحسب مدير موقع المغطس المهندس رستم مكجيان فان عدد زوار الموقع لشهر شباط (فبراير) المنصرم بلغ 13269 زائر بتراجع قارب من 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، موضحا أن عدد الزوار لشهر شهر كانون أول (يناير) شهد ارتفاعا بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وفي الوقت الذي سجل فيه الموقع رقما قياسيا بأعداد الزوار العام الماضي، يؤكد مكجيان أن هذا التراجع هو الأول منذ عام 2016، عازيا ذلك إلى توقف رحلات الطيران من بعض الدول الأوروبية كإيطاليا ودول شرق آسيا كالصين وكوريا.

ويبين أن أعداد الزوار لا تزال جيدة خاصة وأنها تتزامن مع بدء الموسم السياحي الذي يمتد من شباط (فبراير) وحتى نهاية أيار (مايو) ، لافتا إلى أن الأعداد الحالية تشير إلى موسم سياحي جيد.

ويرى أن خصوصية الموقع الدينية واهميته التاريخية وتزايد أعداد العارفين عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم كان أثر كبير في تزايد اعداد الزوار في الفترة الاخيرة، موضحا أن الجهود التي تبذلها إدارة الموقع ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بدأت تؤتي ثمارها.

ويتصدر السياح من دول أوروبا أعداد الزوار بنسبة 33% يليهم أمريكا بنسبة 27% ثم روسيا بنسبة 16% وآسيا بنسبة 5 % والأردن 7% والدول العربية بنسبة 5 %.

ويؤكد مكجيان أن إدارة الموقع تبذل الجهود بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ليكون الأردن الملاذ الآمن للسائح خاصة في هذه البقعة التي انطلقت منها رسالة السلام للعالم أجمع، مضيفا أن العمل مستمر لتطوير الخدمات التي يحتاجها الزوار وتزويد الموقع بكل ما يحتاجه من خدمات وبنى تحتية لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والزوار والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.