“كورونا” يرفع عدد الخدمات المربوطة على “اي فواتيركم” بنسبة 113 %

إبراهيم المبيضين

عمان- أسهمت أزمة كورونا، خلال العام الماضي، بزيادة الوعي بأهمية الدفع الالكتروني بشكل عام، وزيادة الإقبال على استخدام المنصات والتطبيقات التي تتيح عمليات الدفع، ومنها نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا “اي فواتيركم” الذي بلغ عدد الخدمات التي يمكن سداد فواتيرها من خلالها الى حوالي 684 خدمة في الشهر الأول من العام الحالي.

وبحسب ما يؤكد المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “مدفوعاتكم” -المنفذة لنظام “اي فواتيركم” لصالح البنك المركزي الأردني- ناصر صالح، فقد أسهمت أزمة كورونا بزيادة عدد الجهات المفوترة ومن قطاعات مختلفة لتتواجد على النظام وتكون مربوطة عليه حتى يتم سداد فواتيرها الكترونيا.

وأوضح أن عدد الخدمات التي تتبع مفوترين من قطاعات مختلفة وأصبحت مربوطة على النظام حتى نهاية الشهر الماضي بلغ حوالي 684 خدمة.

وقال إنه مع وصول عدد الخدمات الى هذا المستوى تكون قد زادت بمقدار 363 خدمة خلال عام كورونا، وبنسبة بلغت 113 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الخدمات التي كانت مربوطة على النظام في العام 2019 والذي بلغ وقتها 321 خدمة.

وأشار صالح الى أن الخدمات الموجودة على النظام اليوم تتبع نحو 325 جهة مفوترة من قطاعات متنوعة.

وقال إن عدد الجهات المفوترة قد شهد زيادة كبيرة أيضا خلال عام كورونا، وذلك بمقدار 141 جهة مفوترة، وبنسبة 77 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الجهات التي كانت مربوطة على النظام في العام 2019 والذي بلغ وقتها 184 جهة مفوترة.

وقال صالح إن الزيادة في عدد الجهات المفوترة وعدد الخدمات التي يمكن سداد فواتيرها الكترونيا عبر “اي فوايتركم” كانت بسبب كورونا بشكل أساسي؛ حيث وجدت الجهات حتى تلك التي كانت تعارض أو تؤجل عملية الربط على النظام أنها بحاجة الى وسيلة فعالة لضمان أو سداد فواتيرها بسرعة وعن بعد وقت الأزمة وخصوصا في الأوقات التي كان مفروضا فيها حظر التجول والحجر المنزلي، ما دفعها الى التواجد على النظام.

ونظام “إي فواتيركم” الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة “مدفوعاتكم” المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ويمكن المواطن من استعراض ومعرفة قيمة فواتيره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونيا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.

وببساطة، يهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المياه، الاتصالات) لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.

الى ذلك، قال صالح إن قيمة الفواتير التي سددها أردنيون من خلال “اي فواتيركم” خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي لصالح جهات مفوترة من قطاعات مختلفة بلغ حوالي 769 مليون دينار، لافتا الى أن الجهات المفوترة من مؤسسات حكومية استحوذت على نسبة تزيد على 80 % من قيمة الفواتير المسددة خلال الشهر الماضي.

و”مدفوعاتكم” -المنفذة لنظام “اي فواتيركم”- هي شركة ناشئة أردنية تأسست العام 2011 بشراكة ودعم “أويسيس 500” وبوجود مساهمين استراتيجيين من الأردن ودول الخليج، وتهدف الشركة إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.