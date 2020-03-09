“كورونا” يزاحم الفقر والبطالة على سلم أولويات الأردنيين

تيسير النعيمات

عمان – اظهرت نتائج استطلاع الرأي العام ( نبض الشارع 14 ) الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ان انتشار فايروس كورونا دولياً، والفقر والبطالة محلياً والقدس والقضية الفلسطينية اقليمياً أهم اوليات الأردنيين.

واكدت الغالبية من المستجيبين أنهم لن يشاركون على الأكيد او على الأرجح في الانتخابات النيابية المقبلة (47% بالتأكيد لن أشارك، 7% على الأرجح لن أشارك).

وكانت محافظات مادبا، والمفرق، وجرش، والفئات العمرية الأكبر سناً (40 سنة فأكثر) هم الأكثر تأكيداً على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال ثلث الاردنيين ان انتشار فايروس كورونا غير من أنماط التعاملات الاجتماعية (من حيث المصافحة والتواصل المباشر مع الاخرين).

وقال (71%) من المستجيبين انهم راضون بدرجة كبيرة ومتوسطة (كبيرة 31%، متوسطة 40%) عن مستوى التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والمؤسسات المعنية للحد من وصول فيروس كورونا من خلال المنافذ والمعابر الحدودية.

واكد (80%) من الأردنيين انهم لم يعرفوا عن الحزمة الاقتصادية الخامسة، و (89%) لم يعرفوا عن أولويات عمل الحكومة في العام 2020/2021.

وقالت الغالبية ان التلفزيون والفيسبوك هما المصدر الرئيسي للمعرفة عن الحزمة الاقتصادية الخامسة وخطة عمل واولويات الحكومة في العام 2020/2021.

واعتبرت الغالبية ان توفير فرص العمل والتوسع في فتح مشاريع استثمارية جديدة وتحفيز الاقتصاد ومكافحة البطالة، ومكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية هي ما يجب أن يكون في سلم أولويات الحكومة للعامين القادمين.

واكدت الغالبية العظمى (77%) من المستجيبين يعتقدون أن الأردن نجح في خلق هوية وطنية جامعة.

واشارت الغالبية العظمى (78%) من المواطنين انهم لم يستخدموا التطبيقات الحكومية او التقديم الإلكتروني للحصول على وثيقة او مستند من خلال الحكومة الإلكترونية.

أبرز القضايا التي تواجه المجتمع المحلي، والإقليمي والدولي

وأظهرت النتائج أن قضيتي البطالة والفقر، احتلت أولويات الأردنيين كأهم القضايا التي تواجه الأردن اليوم وبنسبة (27%) لكل منهما، وفي المرتبة الثالثة جاءت مشكلة الفساد (23%)، فيما احتلت مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في المرتبة الرابعة (19%).

تم إعطاء المستجيبين أربع قضايا ليختار منها واحدة كأهم قضية تواجه الإقليم اليوم (منطقة الشرق الأوسط)، وقد أظهرت النتائج أن القدس والقضية الفلسطينية احتلت المرتبة الأولى بنسبة (54%)، تلتها مشكلة الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة (17%)، ومن ثم مشكلة الأمن والأمان في المنطقة (14%).

تصدر موضوع انتشار فيروس كورونا أهم القضايا الدولية التي تواجه المجتمع الدولي حالياً

وعلى الصعيد الدولي، جاء موضوع انتشار فيروس كورونا في المرتبة الأولى (31%). ومن ثم قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن في (29%)، ثم مشكلة الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار (10%)، ومن ثم تأتي مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة (7%).

الحزمة الاقتصادية الخامسة أولويات الحكومة للعام 2020/2021

عرف خمس المستجيبين (18%) عن الحزمة الاقتصادية الخامسة التي أطلقها رئيس الوزراء في تاريخ17/2/2020، فيما لم يعرف عنها (82%) من المستجيبين.

و أفاد أكثر من نصف المستجيبين (55%) بأنهم عرفوا عن هذه الحزمة عن طريق التلفزيون، فيما افاد 24% بأنهم عرفوا عنها عن طريق الفيسبوك، وأفاد 10% بأنهم عرفوا عنها عن طريق المواقع الالكترونية الإخبارية، وأفادت النسبة نفسها أنهم عرفوا عن طريق الأصدقاء والمعارف.

و أفاد (28%) بأنهم لا يعرفون المحتوى الرئيسي من هذه الحزمة، فيما أفاد (17%) أن هذه الحزمة تهدف الى العمل على إصلاحات اقتصادية، فيما أفاد (17%) أنها تهدف الى توفير فرص عمل وتقليل البطالة ومحاربة الفقر. فيما أفاد (11%) أن الهدف الرئيسي منها هو زيادة الاستثمارات.

أولويات عمل الحكومة في العام 2020/2021

و أظهرت النتائج أن (11%) من المستجيبين سمعوا عن هذه الخطة، فيما أفاد (89%) من المستجيبين أنهم لم يسمعوا عن هذه الخطة. وعند سؤال الذين عرفوا عن أولويات الحكومة عن المصدر الرئيسي لمعرفتهم، أفاد (63%) بأنهم سمعوا عنها عن طريق التلفاز، فيما أفاد (20%) أنهم سمعوا عنها عن طريق الفيسبوك، وأفاد (7%) أنهم يمعوا عنها عن طريق المواقع الالكترونية الإخبارية.

أولويات المواطنين في العامين القادمين

وبينت النتائج أن (42%) من المستجيبين يرون أن توفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة هي ما يجب ان يكون في سلم أولويات الحكومة للعامين القادمين، فيما يرى (13%) ان مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية هو ما يجب ان يكون على سلم أولويات الحكومة في العامين القادمين، ويرى (12%) ان العمل على زيادة الاستثمار وفتح مشاريع جديدة هو ما يجب ان يتصدر أولويات عمل الحكومة في العامين القادمين.

و أظهرت النتائج أن (20%) من المستجيبين يرون أن التوسع في فتح مشاريع استثمارية جديدة وتحفيز الاقتصاد هو ما يجب ان يتصدر أولويات الحكومة الاقتصادية في العامين القادمين، فيما يرى (18%) ان توفير فرص العمل وتقليل نسب البطالة هو ما يجب ان يتصدر الالويات الاقتصادية، ويرى (15%) أن تخفيض الأسعار هو ما يجب ان يتصدر الأولويات الاقتصادية، ويرى (13%) ان العمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين الرواتب هو الأولية الاقتصادية.

الهوية الوطنية الجامعة

وتعتقد الغالبية العظمى من المستجيبين أن الأردن نجح في خلق هوية وطنية جامعة ( (36%) نجح بدرجة كبيرة، (41%) نجح بدرجة متوسطة)، فيما يعتقد (11%) بأنه لم ينجح على الاطلاق.

التطبيقات الحكومية الالكترونية

وبينت النتائج أن (22%) من المواطنين سبق وان استخدموا التطبيقات الحكومية او التقديم الالكتروني للحصول على وثيقة او مستند من خلال الحكومة الالكترونية. فيما أفاد (78%) أنهم لم يسبق لهم استخدام التطبيقات الحكومية الالكترونية.

وقد أفاد (28%) أنهم سمعوا عن التطبيق الإلكتروني “سند” الذي أطلقته الحكومة ويشمل العديد من الخدمات الحكومية التي يمكن اجرائها من دون الرجوع الى الدوائر المعنية بهذه الخدمات، فيما لم يسمع عنه (72%) من المستجيبين. وعند السؤال عن استخدام تطبيق (سند) او حتى تحميله على الهاتف الخلوي، أفاد فق (8%) بأنهم قاموا بذلك، فيما أفاد (92%) بأنهم لم يقوموا بذلك.

الانتخابات البرلمانية المقبلة

تم سؤال المستجيبين حول ما إذا سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة، وقد أظهرت النتائج أن (29%) أفادوا بأنهم سيشاركون على الأكيد في الانتخابات النيابية المقبلة، فيما أفاد (14%) بأنهم على الأرجح سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة. في المقابل، فقد أفاد (47%) بأنهم على بالتأكيد لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة، و(7%) أفادوا بأنهم على الأرجح أن لا يشاركوا في الانتخابات المقبلة.

و أظهرت النتائج أن أهم دافع/ عامل هو ترشح اشخاص مناسبين للبرلمان (كفاءة، خبرة، ثقة) (27%)، ومن ثم ترشح اشخاص لخدمة البلد واهل المنطقة (21%)، وفي المرتبة الثالثة جاء عامل أن الانتخاب واجب وطني ويجب المشاركة به (14%). فيما أفاد (19%) بأنه لا يوجد أي عامل او دافع ممكن ان يدفعهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

ويرى (21%) من المستجيبين أن شهر تموز/ يوليو (شهر 7) هو أنسب شهر لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما يرى (20%) أن شهر آب/ أغسطس (شهر 8) هو أنسب شهر لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، فيما يرى (12%) أن شهر حزيران/يونيو (شهر 6) هو الأنسب لإجراء الانتخابات النيابية.

فيروس كورونا ومدى تأثيره على المواطنين في الأردن

أفاد ثلث المستجيبين (34%) أن انتشار فيروس كورونا أثر في نمط تعاملاتهم الاجتماعية من حيث المصافحة والتواصل المباشر مع الآخرين، فيما أفاد ثلثي المستجيبين بأنه لم يؤثر في نمط تعاملاتهم الاجتماعية.

وعند السؤال عن مدى الرضى عن التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والمؤسسات المعنية للحد من وصول هذا الفايروس من خلال المنافذ والمعابر الحدودية، فقد أفاد (40%) من المستجيبين بأنهم راضون الى درجة متوسطة، فيما أفاد (31) أنهم راضون الى درجة كبيرة، وأفاد (19%) أنهم غير راضون على الاطلاق عن مستوى التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والمؤسسات المعنية للحد من وصول هذا الفايروس من خلال المنافذ والمعابر الحدودية.

ويعتقد نصف المستجيبين (48%) أن لدى وزارة الصحة والجهات المعنية التجهيزات الفنية والتقنية للحجر على هذا المرض أطول مدة ممكنة، فيما يعتقد (40%) أنه ليس لدى وزارة الصحة والجهات المعنية التجهيزات الفنية والتقنية للحجر على هذا المرض أطول مدة ممكنة.

وقد أظهرت النتائج أن أكثر من نصف المستجيبين (53%) أصبح لديهم مخاوف من القيام بالسفر او التواجد في تجمعات سكانية كبيرة جراء فيروس كورونا، فيما أفاد (47%) بانه لم تتولد لديهم المخاوف من التواجد في تجمعات سكنية كبيرة او السفر جراء فيروس كورونا.

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