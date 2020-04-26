“كورونا” يسجل المليونية الثالثة ويستمر في حصد الأرواح

عواصم- حصد فيروس كورونا المستجد لغاية مساء أمس حوالي مائتين وخمسة آلاف شخص حول العالم، فيما شخّصت إصابة حوالي 3 ملايين إنسان في 193 بلدا ومنطقة.

الولايات المتحدة هي رسميا البلد الأكثر تضررا، إذ سجلت فيها 53 ألفا و934 وفاة وحوالي 940 ألف إصابة مؤكدة. تليها إيطاليا (26 ألفا و384 وفاة) فاسبانيا (23 ألفا و190 وفاة)، وفرنسا (22 ألفا و614 وفاة) وبريطانيا (20 ألفا و319 وفاة). إلا أن الأرقام البريطانية لا تشمل الوفيات في دور المسنين حيث سجلت آلاف الوفيات، حسبما ذكر ممثلون للقطاع.

وبالمقارنة مع عدد السكان وباستثناء الدول الصغيرة، يعد معدل الوفاة في بلجيكا الأعلى (612 لكل مليون نسمة) قبل اسبانيا (496) وإيطاليا (436) وفرنسا (346) وبريطانيا (299). وهذا المعدل هو الأدنى في الولايات المتحدة (163).

وفي اسبانيا، يمكن للأطفال الذين فرضت إجراءات عزل صارمة عليهم، الخروج لساعة واحدة يوميا. لكن القيود لا تزال عديدة، إذ لا يحق لهم اللعب مع أطفال آخرين ولا الخروج بدون مرافق بالغ أو الابتعاد لأكثر من كيلومتر واحد من المنزل.

وأكدت الصين أنها صادرت 89 مليون قناع واق مخالفة للمعايير، في جهد يهدف إلى تبديد المخاوف المتعلقة بنوعية المواد الطبية المصدرة.

وفي فرنسا، صادرت الشرطة 140 ألف كمامة كانت مخصصة للبيع بطريقة غير قانونية، في أحد أحياء ضواحي باريس.

وفرضت عشرات الدول والمناطق في العالم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، آخرها ولاية لاغوس في نيجيريا.

وأطلقت استراليا تطبيقا للهاتف الذكي أطلق عليه اسم “كوفيدسيف” يهدف إلى متابعة الأشخاص الذين هم على اتصال مع مصابين بالفيروس، بينما تسعى السلطات إلى تهدئة المخاوف المتعلقة باحترام الحياة الخاصة.

ويسود القلق نفسه في فرنسا حيث طلبت “اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات” الهيئة المكلفة السهر على احترام الحريات في المجال الرقمي “بعض الضمانات الإضافية” لإطلاق تطبيق رصد حكومي يسمى “ستوبكوفيد” عندما ترفع إجراءات العزل في 11 أيار/مايو.

ستمنع بكين اعتبارا من الأول من حزيران (يونيو) سلسلة من التصرفات “غير الحضارية” لتحسين الصحة العامة في الأماكن العامة. واعتبارا من هذا التاريخ ستعتبر مخالفات، العطس بدون تغطية الفم والأنف، وعدم وضع كمامة في الأماكن العامة في حال المرض، وعدم “ارتداء ملابس لائقة” في الأماكن العامة أو التجول بلا قمصان.

ومن القطط إلى الكلاب والأرانب والدجاج وغيرها… تصبح مراكز إيواء الحيوانات في الولايات المتحدة خالية بفضل الوباء إذ إن السكان المضطرين للبقاء في بيوتهم يقومون بتبني هذه الحيوانات لتؤنس وحدتهم.

وسجلت المؤسسات الصحية ببغداد والبصرة، أمس، 14 إصابة بالفيروس وشفاء 18 حالة.

وقالت مصادر صحية عراقية، أن نحو 6 إصابات حصلت ببغداد، و8 إصابات بالبصرة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس تسجيل 929 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة نحو 10287.

وأعلنت وزارة الصحة العُمانية، تسجيل أمس 93 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1998 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس تسجيل وفاة واحدة و183 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل اجمالي عدد الاصابات الى 3075 اصابة.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية، عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 61 حالة، 31 حالة منها في وضع حرج.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، أعلن في وقت سابق أمس شفاء 150 حالة اصابة جديدة، ليرتفع اجمالي عدد حالات الشفاء الى 806 حالات.

وارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس في الإمارات إلى 10349 حالة بعد تسجيل 536 إصابة جديدة، مع بلوغ إجمالي فحوصات التقصي 057ر1 مليون فحص.

وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمس عن تسجيل وفاتين جديدتين و250 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 200 وفاة، و5398 إصابة.-(أ ف ب)