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كورونا يصل المدمرة الأميركية “يو إس إس كيد”

منذ 3 ساعات

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واشنطن- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، الجمعة، إصابة أحد جنودها على متن سفينة “يو إس إس كيد” الحربية، بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، في مؤتمر صحفي، إن الجندي المصاب نقل إلى مركز طبي بولاية كاليفورنيا لإجراء اختبار الكشف عن كورونا، وأظهرت النتائج إصابته بالفيروس.

وأضاف: “أرسلت البحرية على إثرها كادرا طبيا إلى السفينة كيد، وهناك إصابات أخرى إلا أن الأرقام ليست لدي الآن”.

وأكد هوفمان أن المدمرة ستعود في أقرب وقت إلى الميناء من أجل تعقيمها.

من جانب آخر، أعلنت البحرية الأمريكية، في بيان، تسجيل 18 إصابة على متن السفينة.

وكانت المدمرة “يو إس إس كيد” أُرسلت إلى السواحل الجنوبية للولايات المتحدة في إطار مهمة لمكافحة تهريب المخدرات.

وشهدت في وقت سابق حاملات الطائرات “نيميتز” و”ريغان” و”روزفلت” إصابات بكورونا أيضا.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع في بيان، إصابة 6 آلاف و213 شخصا بالفيروس، في صفوف جيشها.

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 26 شخصا.-(الأناضول)

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