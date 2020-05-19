“كورونا” يصنع مليونيته الخامسة

سيف السيد

عمان- يقف العالم اليوم على أعتاب المليونية الخامسة لفيروس كورونا المستجد في وتيرة انتشار متسارعة رغم الجهود الدولية الجبارة لمواجهة الجائحة التي لم تبق ولم تذر.

وبلغ إجمالي إصابات الفيروس حتى اللحظة 4.97 مليون حالة تركز السواد الأعظم منها في الولايات المتحدة الأميركية التي تحتل المركز الأول بلا منازع باستحواذها على 1.56 مليون إصابة.

واحتلت روسيا المركز الثاني بـ300 ألف إصابة، تليها إسبانيا بـ279 ألف إصابة. وبعد ما يناهز 5 أشهر من بدء انتشار المرض حول العالم، حصد الفيروس أرواح 324 ألف إنسان.

الوباء لم يترك الكوكوب كسابق عهده، فنصف سكان الأرض في حجر منزلي، ومعظم اقتصادات العالم معطلة، في مشهد تراجيدي يحاول جل ساسة العالم الخروج منه بأقل الخسائر.

وبعد توقعات مراكز المال العالمية لانكماش اقتصادي عالمي حاد في 2020، علت أصوات جديدة أمس تحذر من خطر التعرّض “لضرر دائم” في الاقتصادات الكبرى مع طول أمد تدابير الإغلاق لاحتواء وباء كوفيد 19.