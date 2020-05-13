“كورونا” يضاعف المخاطر على مصادر المياه في مناطق النزاعات

إيمان الفارس

عمان – وسط مواجهة جائحة كورونا (كوفيد – 19)، ذكّر تقرير دولي العالم بالأهمية الحاسمة لحماية المياه أثناء النزاعات المسلحة، في الوقت الذي تشكل فيه هذه الجائحة تهديدا خطيرا على السكان المدنيين، ممن يعيشون بدون مياه ويتعرضون بشكل حاد لخطر الجائحة تحت طائلة هذه الظروف.

وحذّر التقرير المتخصص في مجال المياه والذي نشره أول من أمس موقع “أكوا ناو دوت إنفو”، أحد محركات بيانات المياه في العالم، من خطورة انعكاس تزامن استمرارية استهداف الموارد المائية والبنية التحتية خاصة في مناطق النزاعات المسلحة، وتعطيل سبل العيش الطبيعية في جميع أنحاء العالم والناجمة عن تأثيرات وباء كوفيد – 19.

وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان “أصوات دبلوماسية المياه: كوفيد – 19.. أهمية حماية المياه في النزاعات”، أن وباء كوفيد – 19 أضر بمركزية المياه والبنية التحتية للمياه المتعلقة بالوجود البشري في المجتمعات المتأثرة بالصراع، والتي تعاني ضآلة وصولها إلى المياه، ما يشكل الوباء في هذه الحالة مخاطر لا يمكن فهمها.

وأبدى التقرير مخاوفه إزاء استمرارية استخدام الموارد المائية والبنية التحتية للمياه في المناطق المتضررة من النزاع، كسلاح، حيث تتعرض لانقطاعات أو حتى هجمات متعمدة.

ونوه التقرير لتعارض “تسليح” المياه، والاستهداف المتعمد للبنية التحتية للمياه مع القانون الدولي، مبينا أن الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، قد تسبب بالفعل في انتشار الأوبئة وجعلها غير مجهزة لمواجهة تبعاتها الخطيرة.

وبالنظر إلى التهديد غير المسبوق الذي يشكله كوفيد – 19 للمليارات من أفقر الناس في العالم وأكثرهم ضعفا مع عدم إمكانية الوصول إلى خدمات المياه المأمونة، بما فيها مستلزمات النظافة (الإجراء الرئيسي لمنع العدوى)، حذر خبراء في الأمم المتحدة من خطورة عدم إمكانية السيطرة على الوباء، دون توفير المياه المأمونة للأشخاص الذين يعيشون في حالة ضعف.

وجدد التقرير تحذيره من انعكاسات النزاع المسلح على تفاقم الضعف عبر تشريد الناس، وإعاقة الوصول للرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية، وتدمير البنية التحتية للمياه والمرافق الصحية.

وأوضح أن النزاعات المسلحة الأخيرة كشفت عن تزايد استخدام المياه كوسيلة أو طريقة حرب، ومن قبل الدول والجهات الفاعلة من غير الدول، على عكس ما ينص عليه القانون الدولي.