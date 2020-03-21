آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

“كورونا” يضرب نجم يوفنتوس ديبالا وصديقته

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدن – ضرب فيروس كورونا نجما جديدا في عالم كرة القدم . فبعد عدد من الاصابات التي ضربت كافة الاندية أعلن الأرجنتيني باولو ​ديبالا​ نجم ​يوفنتوس​ الإيطالي إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ديبالا عبر تويتر: “أردت أن أبلغكم بأننا تلقينا نتائج اختبار فيروس كورونا والتي كانت إيجابية لي ولصديقتي أوريانا”.

وأضاف: “لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة شكرًا على رسائلكم وتحياتي للجميع”.

هذه الاصابة هي الثالثة في يوفنتوس الايطالي بعد روغاني وبليز ماتويدي اللذان اعلنا ايجابيان اضافة الى وضع الفريق بالكامل في الحجر الصحي. -(وكالات)

مقالات ذات صلة

ميلان يعلن إصابة مالديني ونجله بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة

عائلة أبو يمن تُمارس رياضة كرة الطاولة بالمنزل – فيديو

منذ 5 ساعات

إصابة لاعب منتخب السلة أحمد الدويري بفيروس كورونا في تركيا

منذ 6 ساعات

فيروس كورونا: هاميلتون يعزل نفسه كإجراء وقائي – فيديو

منذ 6 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock