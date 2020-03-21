“كورونا” يضرب نجم يوفنتوس ديبالا وصديقته

مدن – ضرب فيروس كورونا نجما جديدا في عالم كرة القدم . فبعد عدد من الاصابات التي ضربت كافة الاندية أعلن الأرجنتيني باولو ​ديبالا​ نجم ​يوفنتوس​ الإيطالي إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ديبالا عبر تويتر: “أردت أن أبلغكم بأننا تلقينا نتائج اختبار فيروس كورونا والتي كانت إيجابية لي ولصديقتي أوريانا”.

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

وأضاف: “لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة شكرًا على رسائلكم وتحياتي للجميع”.

هذه الاصابة هي الثالثة في يوفنتوس الايطالي بعد روغاني وبليز ماتويدي اللذان اعلنا ايجابيان اضافة الى وضع الفريق بالكامل في الحجر الصحي. -(وكالات)