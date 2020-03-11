كورونا يطل برأسه في الفورمولا ويتسبب بإرجاء مباراة في إنجلترا

ملبورن – تسللت المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد الى عالم الفورمولا 1 الأربعاء، مع وضع ثلاثة من أفراد الفرق في عزل طوعي بعد ظهور عوارض عليهم، بينما طال تأثيره كرة القدم المحلية الإنجليزية للمرة الأولى بإرجاء مباراة أرسنال ومانشستر سيتي.

وأثّر تفشي فيروس “كوفيد-19” سلبا على مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، فدفع الى إلغاء بعضها أو إرجائه، أو إقامة أحداث أخرى خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، لاسيما مباريات كرة القدم في أوروبا.

وأدى الفيروس حتى صباح الأربعاء الى وفاة 4281 شخصا حول العالم، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية.

ومع تحضر موسم الفورمولا واحد للانطلاق هذا الأسبوع من حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الأسترالية، أعلن فريقا هاس وماكلارين عن وضع ثلاثة أفراد في العزل الطوعي بعد عوارض مشابهة للتي يسببها الفيروس.

وأوضح مسؤول في فريق هاس لوكالة فرانس برس ان “عنصرين من الفريق ظهرت عليهما عوارض، وقد خضعا لفحص ووضعا نفسيهما في العزل الطوعي، كما يجب، في انتظار صدور النتائج”.

من جهته أكد مسؤول في فريق ماكلارين “يمكننا ان نؤكد ان أحد أفراد الفريق بات في العزل الطوعي في الفندق كإجراء احترازي تماشيا مع سياستنا، بعدما ظهرت عليه عوارض مماثلة لفيروس كورونا المستجد”.

وتستعد ملبورن لاستضافة جائزة أستراليا الكبرى بدءا من التجارب الحرة الجمعة، وصولا الى السباق الرئيسي الأحد. وسبق للمنظمين ان أكدوا ان كل المنافسات ستقام بحضور المشجعين، على عكس جائزة البحرين الكبرى، المرحلة الثانية من البطولة، والتي تقررت إقامتها دون جمهور.

لكن السباق الأسترالي سيتخذ بعض الإجراءات الاحترازية سعيا للحد من الاحتكاك بين السائقين والمشجعين، مثل أخذ التواقيع أو التقاط الصور.

وبعدما بقيت كرة القدم الإنجليزية المحلية في منأى عن المنحى القاري لإقامة مباريات دون جمهور (مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا) أو وقف النشاط الرياضي بالكامل (إيطاليا)، اضطرت رابطة الدوري الممتاز الى إرجاء مباراة أرسنال ومانشستر سيتي حامل اللقب التي كانت مقررة الأربعاء.

وأتى ذلك بسبب وضع النادي اللندني عدد من لاعبيه في الحجر الصحي المنزلي على خلفية احتكاكهم مع مالك نادي أولمبياكوس اليوناني فانغيليس ماريناكيس الذي أعلن الثلاثاء إصابته بالفيروس، وذلك على هامش مباراة الفريقين ضمن مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” أواخر شباط/فبراير.

وقال أرسنال أن لاعبين لم يحدد أسماءهم أو عددهم، وأربعة موظفين، باتوا معزولين. وأوضح “نتّبع ارشادات الحكومة التي توصي بأن يخضع كل شخص اقترب من شخص مصاب بالفيروس لحجر منزلي لمدة 14 يوما منذ لقائهما الأخير”.

وتابع “نتيجة لذلك، اللاعبون غير متاحين لمباراة الليلة (الاربعاء) ضد مانشتسر سيتي، وقررت رابطة الدوري الانكليزي تأجيل المباراة”.

وودع أرسنال الدور الـ32 لمسابقة “يوروبا ليغ” في 27 شباط/فبراير، بخسارته على أرضه إيابا أمام أولمبياكوس 1-2، بعد فوزه ذهابا 1-صفر.

وأوضح أرسنال أن اللاعبين والموظفين الذين التقوا ماريناكيس سيعاودون العمل والتمارين يوم الجمعة قبل رحلة السبت الى برايتون.

ووضعت رابطة الدوري الإنجليزي إرجاء هذه المباراة في إطار “احترازي”، مشيرة في الوقت الراهن الى عدم التخطيط لتأجيل مباريات أخرى.

وفي ألمانيا حيث وضعت رابطة الدوري صلاحية إقامة المباريات مع جمهور من عدمها في يد المسؤولين المحليين، باتت كل مباريات المرحلة السادسة والعشرين التي تقام بين الجمعة والإثنين المقبلين، دون جمهور.

وحظرت السلطات الألمانية التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص، ضمن مساعي الحد من تفشي الفيروس.

وتتسع في القارة العجوز رقعة المباريات التي ستقام من دون جمهور، وبدأت تطال الدوريات المحلية والمسابقات القارية وحتى المباريات الودية في الأسابيع المقبلة بين المنتخبات تحضيرا لنهائيات كأس أوروبا 2020، والمقرر إقامتها في 12 مدينة مختلفة بدءا من 12 حزيران/يونيو.

وإضافة الى الأسئلة التي باتت تطرح بشأن المواعيد الكبيرة المقبلة لاسيما البطولة القارية الأوروبية، تدور علامات استفهام كبيرة بشأن أكبر حدث رياضي على الإطلاق، وهو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، والمقررة في طوكيو بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس.

وحتى الآن، لا تزال السلطات اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية على موقفها المعلن بمواصلة التحضير لإقامة الألعاب في موعدها المحدد، لاسيما وان أي إلغاء أو إرجاء سيكون خطوة معقدة على صعد مختلفة.

واعتبرت وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية سايكو هاشيموتو ان إلغاء طوكيو 2020 أو إرجاءها أمر “لا يمكن تصوّره” من وجهة نظر الرياضيين.

وقالت هاشيموتو أمام لجنة برلمانية الأربعاء “من وجهة نظر الرياضيين الذين يعدون العنصر الأهم في ألعاب طوكيو، والذين يقومون بتعديل برامجهم وتحضيراتهم من أجل هذا الحدث الذي يقام مرة كل أربعة أعوام… الإلغاء أو الإرجاء هو أمر لا يمكن تصوّره”.

لكن الوزيرة أقرت بأن “اللجنة الأولمبية الدولية هي التي ستتخذ القرار النهائي بشأن الألعاب (…) نعتقد انه من المهم ان تقدم الحكومة (اليابانية) المعلومات الصحيحة، لتتخذ اللجنة الأولمبية القرار المناسب”.

وأتت تصريحات هاشيموتو بعدما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن العضو في اللجنة المحلية المنظمة هارويوكي تاكاهاشي قوله إن إرجاء الألعاب لعامين هو الخيار الواقعي بحال عدم إمكان إقامتها هذا الصيف.

وأكدت اللجنة المنظمة ان ما أدلى به تاكاهاشي “رأي شخصي ردا على سؤال افتراضي”، مضيفة “كما صّرح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (الألماني توماس) باخ مؤخرا، اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لا تفكران بإرجاء أو إلغاء ألعاب طوكيو 2020، ونحن نمضي في تحضيراتنا من أجل ألعاب آمنة تفتتح في 24 تموز/يوليو 2020”.

وفي إشارة الى التعقيدات التي يفرضها تفشي الفيروس، فرضت الصين حيث سجلت البؤرة الأساسية للفيروس، بعضا من القيود المفروضة على الرياضيين الذين يستعدون لخوض غمار الألعاب الأولمبية.

وتشمل هذه الإجراءات، بحسب الاتحاد الصيني لألعاب القوى، التدريب خلف أبواب موصدة والأكل على انفراد وقياسا متكررا لدرجات الحرارة.-(أ ف ب)