“كورونا” يفاقم الاحتياجات التمويلية لدول الخليج

عمان-الغد- أدى تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما خلفه من تبعات اقتصادية على كافة دول العالم إلى إعادة تقييم الأثر المالي للجائحة في ضوء الضغوط المالية الجديدة وحالة عدم اليقين المحيطة بالوضع على المدى القريب. حيث قدمت الحكومات حزم التحفيز المالي بمبالغ متفاوتة وصلت إلى 21 % من الناتج المحلي الإجمالي في حالة اليابان تليها الولايات المتحدة بنسبة 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يعادل 2.7 تريليون دولار أميركي. وحتى وقت اصدار هذا التقرير، بلغت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 4.7 مليون حالة إلا انه كانت هناك أيضاً انباء عن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في عدد من الدول مثل الصين وألمانيا بهدف بدء عملية الانتعاش الاقتصادي وسد الفجوة التمويلية الناتجة عن الإنفاق الموجه لحزم التحفيز المالي.

وبين تقرير صادر عن شركة كومكو للاستثمار بأن الأزمة تأتي في وقت ما تزال فيه الديون العالمية عند مستويات عالية تاريخياً ومن المتوقع لها ان تشهد المزيد من الارتفاع على خلفية لجوء الحكومات لإصدار السندات لتمويل عمليات الانفاق في اطار الجهود الرامية إلى التصدي لهذه الجائحة. ووفقاً للتقرير الصادر عن وكالة بلومبرج، تصل قيمة الديون مستحقة السداد في الأسواق الناشئة إلى حوالي 730 مليار دولار أميركي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، إلا انه في ظل تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي سيصبح من الصعب على بعض الاقتصادات مواصلة تسديد ديونها الخارجية.

وقد أدت تلك الجائحة إلى انسداد قنوات التمويل الجديدة في أسواق الأوراق المالية، حيث تراجعت أهمية إصدارات السوق الأولية الجديدة ولم تعد ضمن الأولويات بانتظار الحصول على تقييمات أفضل بالإضافة إلى تدفق الأموال خارج الأسواق الناشئة بمستويات غير مسبوقة. أما على صعيد الدخل الثابت، فقد أدى الأمر إلى خفض معدلات الفائدة إلى أدنى المستويات بهدف ضخ السيولة في النظام المالي. إلا انه في ظل تلك الأوضاع، تغير أيضاً تقييم المخاطر لسوق الدخل الثابت الذي كان يعتبر في فترة ما الرهان المضمون ذي العوائد المنخفضة.

كما أدت الضغوط المالية الناجمة عن تراجع النشاط الاقتصادي وعائدات النفط إلى إجبار حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على إصدار أدوات دين بمستويات ضخمة. حيث قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار سندات بلغت قيمتها حوالي 31 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، من ضمنها 24 مليار دولار أمريكي خلال شهر نيسان (أبريل) 2020 فقط، هذا إلى جانب أكثر من 10 مليارات دولار أميركي من الصكوك. وخلال العام الماضي، بلغت قيمة السندات التي قامت حكومات المنطقة بإصدارها 48.8 مليار دولار أميركي، بينما بلغت قيمة الصكوك التي تم اصادرها 33.3 مليار دولار أميركي. من جهة أخرى، نشطت ايضاً إصدارات الشركات من أدوات الدين، حيث بلغت قيمة السندات الصادرة هذا العام 19.0 مليار دولار أميركي بما في ذلك 6.6 مليار دولار أميركي في أيار (مايو) 2020، في حين بلغت إصدارات الصكوك 4.8 مليار دولار أميركي. وتقارن تلك المستويات بقيم إصدارات العام الماضي، حيث بلغت 45.6 مليار دولار أميركي من السندات و14.8 مليار دولار أميركي من الصكوك. كما تصل قيمة أدوات الدين المستحقة السداد على دول مجلس التعاون الخليجي لكلا من السندات والصكوك خلال العام الحالي إلى 38.7 مليار دولار أميركي. أضف إلى ذلك عجز الموازنات المقدر بأكثر من 150 مليار دولار أميركي، لذا يمكن أن تتجاوز إصدارات أدوات الدخل الثابت مستويات العام الماضي.

وتصل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة ما قيمته 140.9 مليار دولار أميركي، بينما تبلغ القيمة المستحقة على الشركات 152.4 مليار دولار أميركي. غالبية تلك الاستحقاقات بالدولار الأميركي تليها إصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري. بالإضافة إلى ذلك، فإنه نظراً لمستويات التصنيف الائتماني لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن غالبية هذه الاستحقاقات تتميز أنها من درجة استثمارية عالية أو أدوات مصنفة من الفئة (A). أما فيما يتعلق بنوعية أدوات الدين، تأتي السندات التقليدية في الصدارة، حيث تمثل القيمة مستحقة السداد خلال الخمس سنوات القادمة حوالي 200 مليار دولار أميركي، في حين يتوقع أن تتزايد قيمة الصكوك المستحقة السداد اعتباراً من العام 2022.

أما فيما يتعلق بآجال الاستحقاق وفقاً للقطاع، تصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على البنوك وقطاع الخدمات المالية خلال الخمس سنوات المقبلة 91 مليار دولار أميركي بما يمثل حوالي 31 في المائة من إجمالي المبالغ المستحقة حتى العام 2024. أما بالنسبة لقطاعي الطاقة والعقار فتصل قيمة الديون مستحقة السداد 12 مليار دولار أميركي لكل قطاع أو ما نسبته 8 % من إجمالي المبالغ المستحقة حتى العام 2024. وتأتي البنوك الإماراتية في الصدارة، حيث تصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى 45 مليار دولار أميركي تليها قطر بقيمة 20.8 مليار دولار أميركي، بما يمثل نسبة 22.4 % من إجمالي استحقاقات السندات / الصكوك خلال السنوات الخمس المقبلة لدول مجلس التعاون الخليجي. كما تتركز ايضاً أعلى قيم مستحقة السداد لقطاع العقار في كلا من الإمارات وقطر عند مستوى 5.9 مليار دولار أميركي و3.5 مليار دولار أميركي، على التوالي، حتى العام 2024.

وتستهدف تلك الإصدارات سد الاحتياجات التمويلية الجديدة وكذلك متطلبات إعادة التمويل. وتبلغ قيمة السندات والصكوك الخليجية المطلوبة لإعادة التمويل في السنوات الخمس المقبلة حوالي 300 مليار دولار أميركي، تمثل السندات حوالي الثلثين تقريباً من اجمالي هذا المبلغ في حين تمثل الصكوك الثلث المتبقي أي ما يعادل 95.1 مليار دولار أميركي. كما تنقسم تلك الاستحقاقات بالتساوي تقريباً بين إصدارات الديون السيادية وتلك الصادرة عن الشركات، وتصل القيمة مستحقة السداد من السندات الحكومية إلى 141 مليار دولار أميركي في حين تبلغ تلك المستحقة على الشركات 152.3 مليار دولار أميركي. أما من حيث التقسيم على مستوى الدول المختلفة، تأتي الامارات في الصدارة من حيث قيمة أدوات الدين مستحقة السداد والتي تبلغ 94.1 مليار دولار أميركي تليها الحكومات والشركات السعودية والقطرية بقيمة تصل إلى 87.1 مليار دولار أميركي و67.0 مليار دولار أميركي. كما أن مستويات استحقاق السندات والصكوك الخليجية تكاد تكون ثابتة عند نفس المستوى على مدى السنوات الخمس المقبلة بقيمة 302.9 مليار دولار أميركي. ويستحق سداد قروض بقيمة 72 مليار دولار أميركي خلال الفترة المتبقية من العام 2020، تمثل الشركات الإماراتية من تلك القيمة نسبة 46 في المائة أو ما يعادل 32.8 مليار دولار بنهاية العام 2020.

وخلص التقرير الى ان إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع لها النمو مجدداً هذا العام بدعم من احتياجات إعادة تمويل الموازنات بالإضافة إلى المتطلبات التمويلية الجديدة. حيث أدى تفشي فيروس كوفيد-19 إلى ظهور احتياجات إضافية لكلا من الشركات والمؤسسات الحكومية بما قد يعزز إصدارات السوق الأولية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وعلى المدى القريب. بالإضافة إلى ذلك، فانه في ظل تمتع أربع دول من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست على تصنيفات ائتمانية ممتازة من درجة الاستثمار والدعم المرتقب من مجلس التعاون لكلا من عمان والبحرين، نعتقد أن هذا الأمر من شأنه دعم جمع الأموال في المنطقة وكذلك على المستوى الدولي. من جهة أخرى، تساهم قوة صناديق الثروات السيادية في تعزيز التصنيف الائتماني لغالبية دول المنطقة بما يدعم قدرتها على جمع الأموال دون أي أوجه نقص. فعلى سبيل المثال، حظي إصدار سندات أبو ظبي بقيمة 7 مليارات دولار أميركي في وقت سابق من الشهر الحالي بإقبال كثيف وتخطى الطلب عليها أكثر من 25 مليار دولار أميركي.

هذا ويحرص المقترضون أيضاً على جمع الأموال بسبب انخفاض تكلفة الاقتراض على مستوى العالم ووصول العائد على السندات السيادية الى أدنى مستوياته المسجلة على الإطلاق في الآونة الأخيرة وذلك بدلاً من اللجوء إلى استغلال الاحتياطيات. ويساعد هذا الأمر الدول على الاستفادة من اقتناص الفرص الاستثمارية على الصعيد العالمي في ظل الانخفاض الحاد للتقييمات، وذلك باستخدام أموالها الخاصة إلى جانب الحصول على تمويل قليل التكلفة لسد عجز الموازنات. ومؤخراً، قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء حصصاً في أربع شركات نفط، وشركة للرحلات البحرية، كما اتفق على صفقة لشراء نادي كرة قدم.

وفي ظل انخفاض أسعار النفط إلى جانب خفض حصص الإنتاج، من المتوقع أن ترتفع متطلبات التمويل الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى القريب. وأعلنت الحكومات عن بعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة مثل قيام السعودية بزيادة قيمة الضريبة المضافة إلى 15 % ، بالإضافة إلى تدابير أخرى مختلفة مثل خفض مستويات الدعم والبدلات وخصخصة الكيانات المملوكة للدولة وتأجيل تمويل بعض المشاريع المحددة وتعديل أولويات تنفيذها. إلا أن تلك التدابير قد لا تكون كافية لسد فجوة العجز المالي للعام الحالي التي تتراوح ما بين 15 -25 % بالنسبة لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني. ومن المتوقع أن تعاني السعودية من عجز للعام السابع على التوالي، مع وصول قيمة العجز في الربع الأول من العام 2020 إلى 9.1 مليار دولار أميركي. وأشار وزير المالية السعودي إلى أن المملكة قد تقترض حوالي 60 مليار دولار أمريكي هذا العام لسد عجز الموازنة. ووفقاً لبعض التقارير الصادرة بهذا الشأن، قد تشهد السعودية والكويت وعمان عجزاً إجمالياً في موازنتها بقيمة تقارب 141 مليار دولار أميركي خلال السنة المالية الحالية. هذا إلى جانب السندات والصكوك الخليجية مستحقة السداد هذا العام والتي تقارب قيمتها حوالي 40 مليار دولار أميركي، ومن المفترض أن تتجاوز بدرجة كبيرة إصدارات أدوات الدخل الثابت خلال العام الحالي إصدارات العام الماضي البالغة 140 مليار دولار أميركي.