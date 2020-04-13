“كورونا” يفرض أعباء إضافية على الأزمة المالية الخانقة لـ”الأونروا”

نادية سعد الدين

عمان – تفرض أزمة وباء فيروس “كورونا” أعباء إضافية وازنة على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، في ظل وضعها المالي المأزوم والاستجابة البطيئة من قِبل الدول المانحة لدعم ميزانية الوكالة وتمكينها من الاستمرار في عملها.

وأمام انشغال العالم اليوم في مواجهة فيروس “كورونا”؛ فإن “الأونروا” تجابه تحديات ثقيلة ناجمة عن أزمتها المالية غير المحمودة التي انتقلت معها من العام الماضي وازدادت وطأة مع بداية العام الحالي، والتي اضطرتها لاتخاذ قرار، مؤخرا، بتخفيض حجم الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين بنسبة 10 %، إلا أن الأردن ومعه بقية الدول المضيفة وقفوا صداً معارضا لنفاذه.

بينما وصل للوكالة من الدول المانحة؛ وفق مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان في حديثه لـ”الغد”، “حوالي ثلث الميزانية العامة للأونروا، حيث تم ضخ حوالي 350- 400 مليون دولار حتى الآن من إجمالي 1.4 مليار دولار قيمة الميزانية العامة للوكالة لعام 2020 لتلبية الاحتياجات الأساسية” لأكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، منهم زهاء مليوني لاجئ في المملكة.

وأوضح المهندس خرفان أن “الأونروا تلقت حوالي 6 ملايين دولار حتى الآن من إجمالي نحو 14 مليون دولار قيمة المناشدة التي أطلقتها الوكالة منذ بداية أزمة “كورونا” من أجل مواجهتها”.

ونوه خرفان إلى عقد لقاء ثلاثي مشترك يجمع بين وزير الخارجية، أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية السويد، آنا ليند، والمفوض العام الجديد “للأونروا”، فيليب لازاريني، في منتصف الشهر الحالي عبر خاصية برنامج “زووم” Zoom Meetings لعقد الاجتماعات من خلال الإنترنت، وذلك لبحث الأزمة المالية للوكالة وسبل حشد الدعم الدولي لميزانيتها العامة.

وأعرب عن أمله في “أن تتحسن الأحوال مع عقد هذا اللقاء الثلاثي المهم، الذي سيبحث وضع الخطوط العريضة للتحرك تجاه حشد الموارد المالية اللازمة لدعم الوكالة في ظل الظروف الصعبة الحالية”.

وقال إن “أزمة “كورونا” عالمية وقد أثرت على الدول المانحة التي تشكل الداعم الرئيسي للوكالة”، لافتاً إلى اتصال هاتفي تم مع المفوض العام الجديد يوم الجمعة الماضي لبحث الوضع المالي للوكالة، حيث أوضح لازاريني من خلاله حجم استجابة الدول المانحة حتى الآن لتغطية قيمة المناشدة التي أطلقتها الوكالة من بداية الأزمة بقيمة 14 مليون دولار، إذ حيث وصل للوكالة منها حوالي 6 ملايين دولار”.

وقال خرفان إن “أزمة الوكالة كبيرة منذ بداية العام الحالي، حيث أعلن المفوض العام بالوكالة حينها” في منتصف شهر شباط (فبراير) الماضي، عن توجه بإجراء تخفيض على الميزانية العامة للوكالة بقيمة 10 %، إلا أن الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين اعترضت على ذلك الأمر”.

وأضاف أن “أزمة “كورونا” زادت الأعباء على الوكالة، حيث باتت استجابة الدول المانحة بطيئة في ظل انشغال دول العالم بمواجهة كورونا”، معرباً عن أمله في تغير الأحوال بعد انتهاء تلك الأزمة.

إلى ذلك؛ قال خرفان إن “فرق التقصي الوبائي تعكف على جمع العينات في المخيمات، حيث باشرت عملها يوم الجمعة الماضي في مخيم الوحدات، وكانت نتيجة الفحوصات سليمة وخالية من الكورونا، ومن ثم واصلت عملها في الحسين وحي الأمير حسن، وأمس في البقعة، وإربد، بحيث تستمر في عملها ببقية المخيمات تباعاً لتنتهي في 18 من الشهر الحالي”.

وكانت الأونروا قد أكدت في وقت سابق ضرورة الحصول على 1.4 مليار دولار على الأقل لتمويل خدمات ومساعدات الوكالة الضرورية، والتي تشمل المعونة الإنسانية المنقذة للحياة والمشروعات ذات الأولوية، المقدمة لما مجموعه 5.6 مليون لاجئ فلسطيني وذلك للعام 2020.

ويأتي عرض أولويات الوكالة للعام 2020 ومتطلباتها المالية في أعقاب تمديد الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً لمهام ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية ولغاية حزيران (يونيو) 2023.