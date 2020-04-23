“كورونا” يكبح اندفاع نصار لإحداث تغيير إيجابي بالكرة الأردنية

خالد الخطاطبة

عمان – تسببت جائحة كورونا المباغتة والمتسللة إلى جميع دول العالم، في كبح حماس الأمين العام الجديد لاتحاد كرة القدم سمر نصار، في إحداث تغييرات ايجابية سريعة في الكرة الأردنية، لمعالجة الاختلالات الكثيرة والمؤثرة التي رافقت مسيرة الاتحاد في الفترة الأخيرة، قبل تسلم نصار لمهام عملها رسميا.

ولم تلبث نصار وهي تجلس على كرسي الأمانة العامة، حتى ضرب فيروس كورونا العالم، وتسبب في تعطيل وتجميد جميع الفعاليات، بما فيها أنشطة كرة القدم، ليشكل هذا الوباء عائقا كبيرا وقف ولو بشكل مؤقت في طريق حماس نصار لاحداث فارق ايجابي في العمل، رغم الظروف المحيطة والصعبة والقاسية التي يصعب على أي شخص العمل بها إذا لم يملك الإرادة والتصميم والعزيمة لاثبات الذات واحداث الفرق.

وفتحت نصار أبواب الأمل أمام منظومة الكرة الأردنية، خاصة الأندية باحداث تغيير ايجابي، عندما انتهجت في أولى خطواتها سياسة الباب المفتوحة أمام الجميع، بعكس الحقبة الماضية، ليشكل ذلك بارقة أمل ومؤشر إيجابي أمام الأندية لفتح صفحة جديدة في الحوار والنقاش الذي يقود في النهاية لحل مقبول للجميع، دون مشادات و”معارك” جانبية تزيغ النظر عن الأهداف الأساسية.

المؤشر الايجابي الذي يوحي برغبة نصار على العمل والإنجاز، كان دخولها في حوارات ومشاركات مع مسؤولي الأندية، والمشاركة في الاجتماعات، والانضمام لنقاشات الأندية عبر الاتصال “عن بعد” في الفترة الماضية، في رسائل إيجابية تؤكد الرغبة في التعاون، وتؤكد أن الاتحاد والأندية فريق واحد في نفس القارب، وليسا خصمين يبحث كل منهما عن مصلحته، لان المصلحة في النهاية هي مشتركة.

ولاقى تعيين نصار كأمين عام لاتحاد الكرة ارتياحا لدى الأندية، بعد أن تشكلت لديهم قناعة في الايام الأولى والقليلة لتولي سمر مهام عملها، أنها جاءت للعمل بدون أجندة، وهو أمر مريح، حتى لو كان هناك أخطاء في العمل، فالمهم أن لا يكون هناك أجندة معينة على برنامجها، فيما المهم أن تأتي القرارات في مصلحة الكرة الأردنية وليس في إطار مصالح ضيقة.

ولم تنل نصار في بداية عمله الثقة النسبية للأندية، بل نالث ثقة موظفي الاتحاد بشكل مقبول، بعد أن اطمأن الجميع على أن المكافأة ستكون للمجتهد بعيدا عن أصله وفصله، والعقوبة ستكون للمقصر مهما على شأنه.

ولم يخف عدد كبير من موظفي اتحاد الكرة اعجابهم برغبة سمر نصار في العمل، بعد أن استشهدوا بخطوات “غير معلنة” أقدمت عليها سمر، وبدأت فيها بنفسها قبل اي موظف، لتبني جسورا من الثقة، تعتبر مهمة للمرحلة المقبلة.

ويرى متابعون بالشأن الكروي المحلي، أن هذه المؤشرات والعلامات والانطباعات الإيجابية، نجحت نصار في بنائها في الأيام الأولى من عملها، وهو أمر مهم وتبقى مجرد انطباعات، ويبقى الأهم في تجسيد هذه الانطباعات على ارض الواقع بعد زوال جائحة كورونا، فمنظومة كرة القدم الأردنية تئن تحت وطأة الفقر والقرارات الظالمة والخاطئة، وتحتاج إلى تصحيح مسار، فهل تكون نصار الفارس القادر على تصحيح إعوجاج منظومة الكرة الاردنية بالتعاون مع الأندية؟

الغالبية العظمى من اركان الكرة الأردنية، لديهم انطباعات ايجابية وتفاؤل حذر بأمانة السر الجديدة، ولكنهم يفضلون انتظار زوال جائحة كورونا، ليصدروا احكامهم النهائية، وليعرفوا فيما اذا كان تفاؤلهم بسمر نصار في مكانه أم لا، رغم اعترافهم بصعوبة المهمة التي زاد في صعوبتها فيروس كورونا، والتي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع للارتقاء وتجاوز الصعوبات.

خبير محلي في الشأن الكروي الأردني، ممن لا يرجون ناقة ولا جمل من الاتحاد، تمنى وبحكم خبرته على الأمين العام للاتحاد إذا ما ارادت النجاح، أن تؤمن في البداية بالكفاءات الأردنية، وتستعين بالخبرات المحلية من مدربين وخبراء ومحاضرين، يحرصون على الإنجاز، إلى جانب توجيه النصيحة للامين العام بضرورة احتواء مطالب الاندية ضمن الامكانات المتاحة، من خلال الاهتمام بالملف المالي، وضرورة انقاذ صناديق الاندية بتوفير دفعات مناسبة.

الخبير طالب الاتحاد بضبط الانفاق، وتوجيه النفقات لمكانها الصحيح، متسائلا كيف باتحاد يريد أن يكسب الثقة، وهو يدفع عشرات الآلاف لمدرب أجنبي لا تفوق امكاناته المدرب المحلي، فيما يتم تعيين مدرب محلي بألف دينار يدفع نصفها مواصلات بين الملعب والمنزل، ويتناول السندويشات والوجبات الجاهزة في النصف الآخر من الراتب؟.