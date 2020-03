“كورونا” يُجبر بازل بخوض مباراته ضد أينتراخت بعيدا عن المدينة

لوزان (سويسرا) – أعلن نادي بازل السويسري لكرة القدم، الاثنين، أنه لن يتمكن من خوض مباراة إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في 19 آذار/مارس الجاري، ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني في مدينته بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكتب النادي في تغريدة على تويتر: “مباراة الإياب (19 مارس)، في ثمن نهائي يوروبا ليغ ضد أينتراخت لن تقام في بازل بسبب تفشي فيروس كورونا في سويسرا”.

"Besondere Situationen erfordern eine besondere Dosis an Verständnis." Unser CEO Roland Heri nimmt Stellung zum Entscheid der Behörden, dass das UEL-Achtelfinal-Rückspiel am 19. März nicht in Basel stattfinden kann. #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/3BCTwUFn81

— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) March 9, 2020