“كورونا” يُغيب الدراما الأردنية في رمضان وأعمال فنية لم تر النور

ديمة محبوبة

‬عمان – على غير العادة، يطل شهر رمضان الكريم لهذا العام بشكل “مختلف”، في ظل انتشار وباء كورونا، الذي يلقي بظلاله على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، كما طال أثر الفيروس أعمال الدراما الأردنية، التي ينتظرها الجمهور عادة، تحديدا البدوية والاجتماعية.

أزمة كورونا أوقفت خمسة أعمال فنية كان يجري تصويرها في الأردن، بالإضافة إلى تعطل حوالي 700 فنان أردني، بحسب نقيب الفنانين حسين الخطيب في تصريحه لـ”الغد”‪.‬

ويؤكد الخطيب أن هناك مسلسلين على وجه التحديد، كان التلفزيون قد أقر ميزانيتهما، ومن يشارك بهما.

ويكمل أن توقف الأعمال الدرامية المتخصصة لشهر رمضان الكريم لم يكن فقط للمسلسلات الأردنية، فحتى العربية التي تصور في الأردن قد تم توقفها، وفق الإجراءات القانونية التي شهدها الأردن، حفاظا على الشعب ومحاولة السيطرة على المرض وعدم انتشار الفيروس.

ويبين أن من بين هذه الأعمال مسلسل بدوي من إنتاج كويتي في الأردن، مؤكدا أنه تم توقف تصوير المسلسل بعد أن قام المنتج وفريقه الفني وبعض الفنانين الكويتيين بتصوير مشاهده الأولى بالأردن، ومسلسل آخر عربي تم توقيف تصويره بعد يوم واحد فقط.

ويتحدث الخطيب عن مسلسل عربي إماراتي الإنتاج ويشارك فيه أردنيون تم توقيفه أيضا، بالإضافة إلى توقف أعمال فردية لعدد من الفنانين‪.‬ ‬

يتحدث الخطيب بأن هذه الجائحة قضت على اقتصاد الكثير من البلدان، وسيكون أثرها كبيرا على حياة الأفراد، فموسم رمضان عادة يكون للإنتاج الضخم وعادة ما تكون الأجور فيه جيدة، وهي من تعيل الفنانين، خصوصا لعدم وجود الكثير من الإنتاج الدرامي طوال العام، ما يعني أن هذه الأزمة ليس الخوف منها فقط على أثرها الصحي، بل أثرها الاقتصادي المدمر أيضا جراء الشلل الاقتصادي الذي قامت به الكثير من الحكومات حفاظا على عدم انتشار الفيروس بشكل كبير.

ويلفت إلى أن بعض الفنانين الأردنيين كان لهم دور جيد في التوعية الشخصية، من خلال فيديوهات صورت تحث الجميع على الجلوس في المنزل والحفاظ على الحياة، وهي حركة ذكية وذات مسؤولية، فدور الفنان في الوعي والتثقيف والترفيه هو الدور الأساسي، ولا يمكن انفصال المحتوى عن الأحداث التي تدور في العالم ككل.

ويبين الخطيب أن فيروس كورونا سيكون له دور في العالم الفني في المستقبل، فانعكاسات الواقع شديدة في العالم الاقتصادي والاجتماعي والنفسي.

وفي منتصف شهر أيلول (سبتمبر)، قامت نقابة الفنانين بعمل مقابلات تحت شعار “خليك بالدار”، وكانت أول من أخرج هذا الشعار، وهذا دليل على أهمية الدراما والفن الأردني في نشر الوعي والثقافة للمجتمع.

ويقدر الخطيب أهمية الالتزام بكل الإجراءات الصحية، مطالبا بالوقوف إلى جانب الحركة الفنية عبر البدء في التحضير للإنتاج الدرامي، والميزانية المرصودة لدى “مؤسسة الإذاعة والتلفزيون”، والتعاقد مع الفنانين الدراميين والموسيقيين وإشراكهم في المبادرات لاستثمار مخصصات المهرجانات المسرحية والموسيقية، وعبر التواصل الإلكتروني وقنواته المتاحة.