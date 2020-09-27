كورونا: 15 مليون دينار خسائر “الشاحنات” نتيجة إغلاق “جابر”

رهام زيدان

عمان- قدر نقيب اصحاب الشاحنات محمد الداوود حجمم خسائر القطاع جراء اغلاق مركز جابر الحدودي بين الأردن وسورية بسبب الجائجة بنحو 15 مليون دينار نتيجة توقف الشاحنات عن العمل.

وأعلنت الحكومة أمس السبت، إعادة العمل بمعبر جابر الحدودي أمام حركة الشاحنات، اعتبارا من صباح الأحد، تمهيدا لافتتاحه رسميا، بعد أن تم اغلاقه منذ 12 آب (أغسطس) الماضي بسبب تفشي فايروس كورونا.

من جهته، قال نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة إن “العمل في المعبر يتم حاليا بشكل تجريبي على إجراءات السلامة التي تم تحديدها لهذه الغاية ولمدة 3 أيام قبل إعادة العمل بشكل رسمي في المعبر”.

واشار إلى أن “الحركة شملت خروج ودخول الشاحنات من وإلى المملكة إضافة إلى شاحنات الترانزيت، فيما لم يتم تحديد موعد لحركة سفر الركاب بين البلدين”.