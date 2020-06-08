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كورونا: 23 إصابة جديدة منها 6 لمخالطي طبيب ماركا الجنوبية

منذ ساعة واحدة
وزير الصحة د.سعد جابر - (أرشيفية)
وزير الصحة د.سعد جابر - (أرشيفية)

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محمود الطروانة

عمان – أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة لهذا اليوم، 11 منها لقادمين من الباكستان، و6 لسائقي شاحنات أحدهم أردني، و6 لمخالطي أحد المصابين في عمان، والذي أعلن عنه أمس، وهو طبيب أسنان في منطقة ماركا الجنوبية شرقي العاصمة.

وبذلك ارتفع مجموع عدد الإصابات التراكمي في المملكة منذ بدء الجائحة إلى 831 حالة، وفق وزير الصحة.

وقال في مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 20 حالة شفاء غادرت مستشفيات العزل هذا اليوم، موضحا أن “الأردن من أعلى الدول من حيث نسب الشفاء”.

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