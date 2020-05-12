كورونا: 45 إصابة جديدة في المفرق.. وإغلاق 39 محلا في جرش

المفرق – جرش – الغد – أعلن اليوم عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفروس كورونا في منطقة الباسلية في المفرق، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وجاء ذلك، بعد أن بلغ عدد العينات التي جمعتها فرق الاستقصاء الوبائي من مناطق الباسلية 2700 عينة، وفقا لمصادر طبية في المفرق.

وأضافت المصادر أن جمع العينات شمل قرى الخناصري، فاع، الحرش وبريقا إلى جانب مناطق منشية بني جسن، الدجنية، وبويضة الحوامدة، لأسباب تعلقت بوجود مخالطين ذي صلات بمصاب الخناصري في تلك المناطق.

وبينت أنه تم الانتهاء من المسح الوبائي في الخناصري وسيتم استكماله في باقي مناطق البلدية.

وفي الأثناء، كشفت فرق التقصي الوبائي أن أحد الذين ثبت إصابتهم بكورونا، يعمل “موزع بوظة”، وكان تعامل مع 39 محلا في مناطق متفرقة من محافظة جرش.

وإثر ذلك، قرر مدير صحة جرش الدكتور أحمد القادري إغلاق 39 محلا تجاريا وزع فيها بائع “البوظة” المصاب بكورونا احترازيا.

وأكد القادري في حديث مع الغد أن الإغلاق إجراء احترازي لغاية جمع العينات والتأكد من الفحوصات المخبرية حرصا علي سلامة المواطنين.

وتعمل فرق التقصي الوبائي على سحب عينات من مخالطي الموزع في مختلف مناطق جرش. وكانت العدوى انتقلت للبائع من مخالطين لـ”سائق الخناصري” في المفرق.

–(بترا)