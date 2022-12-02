كوريا الجنوبية تتغلب على البرتغال وترافقها لثمن نهائي المونديال

الدوحة- حقق منتخب كوريا الجنوبية انتصارا تاريخيا ضد البرتغال بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الجمعة، في ختام دور المجموعات لنهائيات مونديال “قطر 2022”.

سجل الأهداف لكوريا الجنوبية، كل من كيم يونج جون وهوانج هي تشان في الدقيقتين (27 و91)، بينما سجل ريكاردو هورتا للبرتغال في الدقيقة 5.

وبهذا الانتصار رفع المنتخب الكوري رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ليحسم التأهل خلف المتصدر البرتغال صاحب ال6 نقاط.

بدأت المباراة بضغط برتغالي، حيث أرسل بيبي لاعب خط الدفاع كرة للأمام وصلت لدالوت الذي استلم ومرر عرضية أرضية نحو ريكارد هورتا الذي أسكنها في الشباك، ويمنح البرتغال التقدم في الدقيقة 5.

وانطلق جواو كانسيلو الظهير الأيسر للبرتغال، وراوغ دفاع كوريا الجنوبية وسدد كرة تصدى لها الحارس في الدقيقة 14.

ونجح يونج جون كيم في تسجيل هدف التعادل لكوريا الجنوبية في الدقيقة 27، من ركلة ركنية وصلت الكرة له داخل منطقة الجزاء، وسدد يونج أسفل يسار الحارس ديوجو كوستا.

وتلقى كريستيانو رونالدو قائد البرتغال، تمريرة في عمق دفاع كوريا الجنوبية، وانطلق وسدد كرة بوجه القدم، لولا تدخل الحارس الذي تصدى لها، قبل أن يشير حكم اللقاء لوجود تسلل، في الدقيقة 29.

وسدد فيتينيا لاعب منتخب البرتغال كرة، تصدى لها حارس كوريا الجنوبية بدون أي مشكلة في الدقيقة 35.

وصوب هيونج مين سون لاعب منتخب كوريا الجنوبية، كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، وصلت بسهولة بين أحضان ديوجو كوستا حارس مرمى البرتغال في الدقيقة 40.

وأرسل فيتينيا لاعب منتخب البرتغال تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس كوريا الجنوبية، لترتد أمام كريستيانو رونالدو الذي سدد كرة رأسية بعيدا عن المرمى برعونة شديدة، في الدقيقة 42.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني، لم يظهر المنتخب البرتغالي بالضغط المعتاد، ولم يهدد مرمى كوريا.

وقرر فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال سحب رونالدو والدفع بأندريه سيلفا بدلا منه في الدقيقة 65.

ولعب ديوجو كوستا حارس مرمى البرتغال دورا مهما في الصدي لتسديدات لاعبي كوريا الجنوبية سون ومن قبله هوانج.

وطالب لاعبو كوريا الجنوبية باحتساب ركلة جزاء، نظرا لوجود لمسة يد على جواو كانسيلو داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 71، لكن حكم المباراة رفض احتساب أي شيء.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لمنتخب كوريا الجنوبية، انبرى لتنفيذها سون الذي سدد بجانب القائم الأيسر للحارس ديوجو كوستا في الدقيقة 73.

ونجح هوانج هي تشان في تسجيل هدف الانتصار القاتل لبلاده كوريا الجنوبية، في الدقيقة 91، حيث تلقى تمريرة بينية من سون داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية في شباك ديوجو كوستا.

وتراجع لاعبو كوريا الجنوبية للدفاع في الدقائق المتبقية من المباراة، بعدما حققوا المفاجأة وقطعوا تذكرة العبور لثمن نهائي المونديال.-وكالات