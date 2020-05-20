كوريا الجنوبية تسجل 32 إصابة جديدة بكورونا

عمان– أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن مراكز مكافحة الامراض والوقاية، ان إجمالي عدد الاصابات بالفيروس في البلاد ارتفع الى 11,110 الف اصابة.

واكدت السلطات الصحية انه لم تسجل خلال هذه الفترة حالات وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 263 حالة.

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