كوريا الجنوبية تطالب الأولمبية الدولية بحظر علم “الشمس المشرقة”

سيول – عاد الجدل بشأن علم “الشمس المشرقة” الى الواجهة مجددا بعدما تقدمت كوريا الجنوبية بطلب الى اللجنة الأولمبية الدولية بحظره خلال أولمبياد 2020 المقرر في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويُعَدُ علم “الشمس المشرقة” راية لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية منذ عام 1954، لكن في معظم دول شرق آسيا، يُنظر إليه كرمز للعدوان العسكري للبلاد خلال الحرب العالمية الثانية.

لكن الأسبوع الماضي رفض منظمو أولمبياد طوكيو الادعاءات بأن الشعار هو بيان سياسي، وقالوا إنهم سيسمحون بالعلم في الألعاب الأولمبية، ما تسبب برود فعل غاضبة في كوريا الجنوبية التي تقدمت بشكوى رسمية الى اللجنة الأولمبية الدولية.

