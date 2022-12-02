كوريا الجنوبية تهزم البرتغال في الزفير الآخير وتقتل طموح أوروجواي

الريان – تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، وذلك عقب فوزه على المنتخب البرتغالي 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة، على ستاد المدينة التعليمية، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة بالمونديال.

كما ودع منتخب أوروجواي البطولة رغم فوزه على منتخب غانا 2-0 في المباراة التي أقيمت في ذات التوقيت.

وتقدم المنتخب البرتغالي بهدف سجله ريكاردو هورتا في الدقيقة الخامسة، وتعادل المنتخب الكوري عن طريق كيم يونج جون في الدقيقة 27، ثم سجل هوانج هي تشان هدف الفوز لكوريا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعلى ستاد الجنوب، فاز منتخب أوروجواي على غانا بهدفين نظيفين سجلهما جيورجيان دي ارسكايتا في الدقيقتين 26 و32.

وبهذه النتائج، تصدر المنتخب البرتغالي المجموعة برصيد ست نقاط، وجاء في المركز الثاني المنتخب الكوري الجنوبي برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف المسجلة أمام منتخب أوروجواي، فيما جاء منتخب غانا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وكان المنتخب البرتغالي ضمن التأهل لدور الـ16 من الجولة الماضية.

ويلتقي المنتخب البرتغالي في دور الـ16 مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السابعة، فيما يلعب المنتخب الكوري مع أول المجموعة السابعة.

وتضم المجموعة السابعة منتخبات البرازيل وسويسرا وصربيا والكاميرون.

وعلى ستاد المدينة التعليمية، لم يكن هناك أي فترة لجس النبض حيث بادر المنتخب البرتغالي بتسجيل هدف التقدم عندما مرر بيبي كرة طولية خلف مدافعي المنتخب الكوري لتصل إلى دييجو دالوت الذي دخل بها منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية أرضية قابلها ريكاردو هورتا بتسديدة من على حدود منطقة الست ياردات لتعانق الكرة الشباك.

بعدها، دخل المنتخب الكوري الجنوبي أجواء المباراة الهجومية وبادل المنتخب البرتغالي للهجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل، فيما واصل المنتخب البرتغالي محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثاني يؤمن تقدمه.

وشهدت الدقيقة 17 إلغاء الحكم هدف للمنتخب الكوري الجنوبي عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها تشو كيو سيونج بضربة رأس لكن الحارس البرتغالي ديوجو كوستا تصدى لها لترتد إلى جين سو كيم الذي وضعها بكعب قدمه إلى داخل المرمى لوكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل كيم.

واستمرت المحاولات الهجومية للفريقين بحثا عن تسجيل الأهداف ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى كل منهما الآخر، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 27 والتي شهدت تسجيل المنتخب الكوري لهدف التعادل عندما لعبت ركلة ركنية من الناحية اليسرى لتحدث حالة من الارتباك داخل منطقة جزاء المنتخب البرتغالي قبل أن يسددها كيم يونج جون إلى داخل المرمى.

بعد الهدف فرض المنتخب البرتغالي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثاني، فيما تراجع المنتخب الكوري لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم المحاولات الهجومية للفريقين إلا أنه لم تكن هناك خطورة حقيقية على المرميين حتى جاءت الدقيقة 42 والتي شهدت فرصة خطيرة للمنتخب البرتغالي عندما سدد فيتينا كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من الحارس الكوري كيم سيونج جيو ليقابلها رونالدو بضربة رأس لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

واستمرت محاولات المنتخب البرتغالي لتسجيل هدف ثان قبل نهاية الشوط الأول لكنه لم يتمكن من ذلك، حيث أطلق الحكم صافرة نهايته فارضا التعادل 1-1 بين المنتخبين.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض المنتخب البرتغالي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع المنتخب الكوري لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة .

ومع ذلك فشل المنتخبان في تشكيل أي خطورة على مرمى كل منهما الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 67 والتي كادت أن تشهد تسجيل المنتخب الكوري للهدف الثاني عندما سدد إن بيوم هوانج كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس ديوجو كوستا تصدى لها ببراعة.

أعطت هذه الفرصة الثقة للمنتخب الكوري في شن الهجمات حيث توالت محاولاته لتسجيل هدف ثان، ولكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من لاعبي المنتخب البرتغالي الذين حاولوا أيضا تسجيل هدف ثان لكنهم لم يتمكنوا من ذلك لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة والتي شهدت تسجيل كوريا لهدف التقدم عندما تنطلق سون هيونج مين بالكرة حتى وصل على حدود منطقة الجزاء ومرر كرة بينية إلى هوانج هي تشان الذي سدد الكرة لحظة خروج الحارس البرتغالي من مرماه لتعانق كرته الشباك.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز المنتخب الكوري 2-1 وتأهله برفقة البرتغال لدور الـ16.

وعلى ملعب “ستاد الجنوب” فشل منتخب أوروجواي في التأهل لدور الستة عشر، رغم فوزه على غانا 2-0.

وبدأت المباراة بضغط من جانب المنتخب الغاني الذي دخل المباراة بغرض الفوز أو تحقيق التعادل من أجل ضمان الصعود لدور الستة عشر.

وفي الدقيقة 18 احتسب الحكم ضربة جزاء بعد عرقلة من الحارس سيرخيو روشيت لمحمد قدوس لاعب المنتخب الغاني داخل منطقة الجزاء، ليلجأ الحكم إلى تقنية حكم الفيديو (فار) ويقرر احتسابها.

ونجح روشيت في التصدي لضربة الجزاء ليحرم أندريه أيو قائد الفريق الغاني من تسجيل أولى أهداف المباراة.

وأنقذ ساليسو مدافع المنتخب الغاني مرمى فريقه من هدف محقق في الدقيقة 22، حينما انفرد نونيز بمرمى زيجي، ليرفع الكرة من فوقه في طريقها إلى الشباك، لكن ساليسو أخرج الكرة قبل وصولها للشباك.

ونجح منتخب أوروجواي في تسجيل الهدف الأول عن طريق جيورجيان دي أرسكايتا في الدقيقة 26، حينما تابع كرة تصدى لها الحارس زيجي ليضعها في شباك المنتخب الغاني بضربة رأس.

وفي الدقيقة 31 نجح منتخب أوروجواي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق دي أرسكايتا مجددا، الذي تلقى تمريرة طولية من سواريز، ليسددها بقوة في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم أوروجواي 2-0.

ومع بداية الشوط الثاني، هاجم المنتخب الغاني بكل قوته محاولا تسجيل هدف تقليص الفارق أولا، ثم محاولة العودة للمباراة مجددا أو إدراك التعادل فيما بعد.

وطالب لاعبو أوروجواي بضربة جزاء في الدقيقة 58، حينما انفرد داروين نونيز بمرمى غانا، لكن تدخل الدفاع منعه من استكمال الهجمة، ليطالب الفريق الأوروجوياني بضربة جزاء.

وسدد فيدريكو فالفيردي لاعب وسط منتخب أوروجواي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن زيجي أمسك بها بنجاح رغم قوة التسديدة في الدقيقة 70.

وسدد قدوس كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها جاءت أعلى عارضة الحارس روشيت في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 79 أضاع أنتوني سامينو مهاجم المنتخب الغاني أخطر فرصة لفريقه في الشوط الثاني، حينما تسلم كرة على الجهة اليمنى لمرمى روشيت، لكنه سدد كرة جاءت بعيدة عن الشباك.

وعاد قدوس لتهديد مرمى أوروجواي مجددا، حيث سدد كرة قوية لكن روشيت تصدى ببراعة لتلك المحاولة في الدقيقة 81.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة محاولات عدة من جانب منتخب أوروجواي لتسجيل هدف ثالث في شباك غانا، خاصة مع نهاية مباراة كوريا الجنوبية والبرتغال بفوز الفريق الكوري 2-1، وهو ما تسبب في خروج أوروجواي بعد فشله في تسجيل الهدف الثالث، ليتأهل منتخب كوريا الجنوبية بفارق الأهداف. – (وكالات)

الأوروجوياني لويس سواريز يبكي بعد خروج فريقه من البطولة – (من المصدر) مهاجم أوروجواي جيورجيان دي ارسكايتا يسجل هدفا في مرمى غانا أمس – (من المصدر) لاعبو كوريا الجنوبية يحتفلون بتأهلهم إلى ثمن النهائي – (من المصدر)