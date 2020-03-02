العرب والعالمدولي

كوريا الجنوبية.. 4 وفيات و476 إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 43 دقيقة
كورونا في كوريا الجنوبية -وكالات

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عمان -أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن وفاة اربعة اشخاص بفيروس كورونا، وتسجيل 476 إصابة جديدة ليرتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 26 شخصا و4212 مصابا.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية ان نسبة 57 بالمئة من اجمالي الاصابات كانت من اتباع كنيسة شينتشيونجي في مدينة دايغو التي تعد رابع اكبر مدينة من حيث الكثافة السكانية في كوريا الجنوبية.
وأوضح مركز التحكم بالأمراض والوقاية الكوري ان عدد المصابين بالفيروس في العاصمة سيؤول بلغ 91 حالة. وتوقع خبراء في مجال الصحة ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في الايام المقبلة اثر اجراء فحوص طبية للأشخاص التابعين للكنيسة الذين يصل عددهم إلى نحو 210 آلاف شخص. –(بترا)

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