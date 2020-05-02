كوريا الشمالية تنشر صوراً لأحدث ظهور لكيم جونغ-اون

سيول-نشرت وسائل الإعلام الرسميّة في كوريا الشمالية السبت صورًا لأحدث ظهور للزعيم كيم جونغ-أون، بعد ثلاثة أسابيع من التكهّنات التي سرت بشأن وضعه الصحّي.

وكانت وكالة الأنباء المركزيّة الكوريّة الشماليّة أفادت في وقت سابق السبت، بأنّ الزعيم البالغ من العمر نحو 35 عاماً افتتح مصنعًا للأسمدة في سون تشون، قرب العاصمة بيونغ يانغ، برفقة كبار الشخصيّات وشقيقته كيم يو جونغ التي تُعدّ واحدةً من أقرب مستشاريه.

وقالت الوكالة إنّ “الزعيم الأعلى كيم جونغ-أون يقصّ شريط افتتاح مصنع سون تشون للأسمدة الفوسفاتيّة”.

وأشارت إلى أنّ كيم “حضر الاحتفال” الجمعة وسط هتاف المشاركين وتصفيقهم، لافتة إلى أنّه تفقّد المصنع أيضاً حيث تمّ “إطلاعه على عمليّة الإنتاج” فيه.

ولم يظهر كيم علناً منذ أن ترأّس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمّال في 11 نيسان/أبريل، وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسميّة بأنّه تفقّد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوّي.

وتزايدت الشائعات في الأيّام الأخيرة حول صحّة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسّس النظام الكوري الشمالي كيم إيل سونغ في 15 نيسان/ابريل، وهي أبرز مناسبة سياسيّة في البلاد.

وأكّد المستشار الخاصّ للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين قبل أيّام أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون “حيّ وبصحّة جيّدة”، مقلّلاً من خطورة الشائعات حول وضعه الصحّي.(ا ف ب)