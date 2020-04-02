كوريا الشمالية دون إصابات بـ”كورونا”.. لهذه الأسباب

سيول– أكد مسؤول بارز في القطاع الصحي في بيونغ يانغ ان كوريا الشمالية لم تسجل بعد أي حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد، رغم الشكوك العالمية المتزايدة بذلك، واقتراب عدد المصابين في انحاء العالم من المليون مصاب.

وأغلقت الدولة النووية المعزولة حدودها منذ بداية الوباء في الصين المجاورة في كانون الثاني/يناير، وفرضت اجراءات صارمة لاحتواء الفيروس.

وأكد باك ميونغ سو، مدير قسم مكافحة الاوبئة في مقر الطوارئ الرئيسي للتصدي للأوبئة، أن جهود الدولة حققت نجاحاً كاملاً.

وصرح لوكالة فرانس برس “لم يصب أي شخص بفيروس كورونا المستجد في بلادنا حتى الآن”.

واضاف “لقد طبقنا اجراءات استباقية وعلمية مثل عمليات فحص وحجر جميع الأشخاص الذين يدخلون بلادنا، وقمنا بتعقيم جميع البضائع بشكل دقيق، وأغلقنا الحدود والخطوط البحرية والجوية”.

رغم ذلك ذكر خبراء ان كوريا الشمالية معرضة بشكل خاص لانتشار الفيروس بسبب ضعف نظامها الطبي، واتهم منشقون بيونغ يانغ بالتغطية على انتشار الوباء.

وصرح قائد الجيش الأميركي في كوريا الجنوبية الجنرال روبرت أبرامز الخميس، إن تأكيد بيونغ يانغ على عدم وجود حالات اصابة “غير صحيح”.

وصرح “في او ايه نيوم” “أستطيع أن أقول لكم إن هذا مستحيل بناء على كل المعلومات التي رأيناها”، موضحا أن كوريا الشمالية فرضت “اغلاقا” على الجيش لمدة 30 يوما في شباط/فبراير ومطلع آذار/مارس بسبب الوباء.

واضاف “لقد فرضوا اجراءات متشددة للغاية على المعابر الحدودية وداخل تشكيلات الجيش مثلما فعل الجميع في أنحاء العالم للحد من انتشار الفيروس”.

وصرح تشوي جونغ-هون، المنشق الكوري الشمالي الذي فر الى كوريا الجنوبية في 2012، لوكالة فرانس برس “لقد سمعت عن حدوث العديد من الوفيات في كوريا الشمالية، ولكن السلطات لا تقول ان سببها فيروس كورونا”.

وفي اطار من جهودها لمكافحة الفيروس، عزلت بيونغ يانغ الآلاف من السكان ومئات الأجانب، بمن فيهم دبلوماسيون، وقامت بعمليات تطهير، وتحض وسائل الإعلام الحكومية المواطنين باستمرار على الامتثال للتوجيهات الصحية.أ ف ب