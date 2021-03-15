كوري يحتفل بعيد ميلاده الـ33 بأفضل طريقة في “NBA”

لوس انجليس – احتفل نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري ببلوغه الثالثة والثلاثين بأفضل طريقة ممكنة، بقيادة فريقه إلى فوز لافت على يوتا جاز متصدّر المنطقة الغربية 131-119 بتسجيله 32 نقطة الأحد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وعوّض كوري بالتالي مستواه المتواضع الذي ظهر به خلال خسارة فريقه الفادحة أمام لوس انجليس كليبرز 104-130 الخميس، عندما اكتفى بتسجيل 14 نقطة فقط.

وقال كوري “انا كالنبيذ المُعَتّق اليس كذلك؟ كلما ابقيته في مخزن النبيذ اصبح اقوى وافضل”.

واضاف “الفريق بأكمله لعب بطريقة رائعة. اظهرنا قتالية وتركيزا في الدفاع. الجميع ساهم (في الفوز)”.

كما ساهم بشكل كبير في الفوز كل من الكندي اندرو ويغينز مع 28 نقطة ودرايموند غرين مع “تريبل دابل” اذ سجل 11 نقطة و12 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة.

كما ان الفوز هو الاول لووريرز بعد اربع هزائم تواليا، علما بان الفوز الاخير له حققه في 26 شباط/فبراير قبل فترة التوقف لخوض مباراة “اول ستار” (كل النجوم). وهو الفوز الاول ايضا على يوتا جاز بعد خمس هزائم تواليا امامه.

وتغلّب اوكلاهوما سيتي ثاندر على ممفيس غريزليز 128-122 بفضل جهود الثنائي شاي جيلجوس الكسندر والصربي “الروكي” اليكسي بوكوشيفسكي اللذين سجلا 30 و23 نقطة تواليا.

وتألق بوكوشيفسكي (19 عاما) على وجه التحديد بنجاحه في خمس رميات ثلاثية، ليصبح بالتالي ثاني اصغر لاعب بعد ليبرون جيمس عندما كان في الثامنة عشرة يسجل هذا العدد من الرميات الثلاثية في مباراة واحدة. ومع تسجيله 10 متابعات ايضا الى جانب نقاطه الـ23، بات “بوكو”، اصغر لاعب في تاريخ فريقه ينجح في “دابل دابل” محطما الرقم القياسي السابق المسجل بإسم كيفن دورانت.

وقال بوكوشيفسكي “زملائي يثقون بي. كانوا يحثوني حتى عندما اهدر بعض التسديدات الى مواصلة اللعب وكل شيء سيسير على ما يرام. عندما تملك زملاء مثل هؤلاء، فان كل شيء يكون رائعا”.

وحقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية فوزا عريضا على سان انتونيو سبيرز 134-99 في مباراة شهدت عودة نجم الاول الاسترالي بن سيمونز، لكن في غياب النجم الاخر الكاميروني جويل امبيد الذي تعرض لكدمة قوية في ركبته يوم الجمعة الماضي.

وتنفس فيلادلفيا الصعداء لان اصابة امبيد لم تكن خطيرة كما كان متوقعا وهذا ما كشفه مدرب الفريق دوك ريفرز بقوله “انه (امبيد) سعيد لأن الاصابة لم تكن خطيرة كما توقع كثيرون ربما هو ايضا”.

واضاف “الان الامر يتعلق بمرحلة تعافي، لدي خطته ولدينا خطتنا في ما يتعلق بهذا الامر ونتطلع الى الامام”.

وكان افضل مسجل في صفوف فيلادلفيا توبياس هاريس مع 23 نقطة واضاف سيث كوري 21 ليرفع الفائز رصيده الى 27 انتصارا مقابل 12 هزيمة.

وبعد ان تقدّم بفارق 8 نقاط في نهاية الشوط الاول، حسم فيلادلفيا نتيجة المباراة بنسبة كبيرة بتسجيله 46 نقطة في الربع الثالث حتى انه ابعد بفارق 40 نقطة في احدى مراحل الربع الاخير.

يذكر انه سُمح لثلاثة الاف متفرج بحضور مباراة فيلادلفيا وسبيرز وذلك للمرة الاولى في ملعبه “فيليز ارينا”.

ولم تنفع النقاط ال38 التي سجلها داميان ليلارد لابعاد الخسارة عن فريقه بورتلاند ترايل بلايزر الذي سقط امام مينيسوتا تمبروولفز 112-114.

وسجل النجم الصاعد زيون وليامسون 27 نقطة ليقود فريقه نيو اورليانز بيليكانز إلى فوز سهل على لوس انجليس كليبرز 135-115 بتسجيله 27 نقطة.

وفي المباريات الاخرى، فاز شيكاغو بولز على تورونتو رابتورز 118-95، وأتلانتا هوكس على كليفلاند كافالييرز 100-82، وميامي هيت على أورلاندو ماجيك 102-97، وبوسطن سلتيكس على هيوستن روكتس 134-107. (أ ف ب)