كوري يقود ووريرز للفوز على كليبرز بالدوري الأميركي للمحترفين

لوس انجليس – قلب ستيفن كوري تأخر فريقه غولدن ستايت ووريرز بـ22 نقطة امام لوس انجليس كليبرز إلى فوز بفارق 10 نقاط 115-105 الجمعة في الدوري الأميركي للمحترفين بتسجيله 38 نقطة.

ورغم تقدم كليبرز بفارق 14 نقطة في النصف الاول من المباراة 85-63 (30-22 و35-29) قلص غولدن ستايت الفارق بعد الاستراحة إذ تفوقوا في الربع الثالث 30-22 بفضل 19 نقطة لكوري.

وكان الربع الأخير حاسما للوريرز بعدما فرض سيطرته بستجيله 34 نقطة مقابل 18 لكليبرز ما كان كفيلا بمنحه الانتصار.

وقال كوري “نحن فريق شاب نحاول العثور على هويتنا وفهم كيفية الفوز بالمباريات. انتصار كهذا يمنحنا الثقة بأنه مهما كنا بعيدين في النتيجة، يمكننا أن نقلبها لصالحنا”.

ومرر كوري 11 كرة حاسمة بالاضافة للنقاط الـ38 منها تسع ثلاثيات ناجحة من اصل 20 ثلاثية حققها فريقه الذي ثأر من خسارته أمام كليبرز الأربعاء حين اكتفى كوري بتسجيل 13 نقطة فقط.

دوري كرة السلة الأمريكي 🏀: لوس أنجليس ليكرز يعود لسكة الانتصارات بفوزه الصعب على شيكاغو بولز 117 – 115 (ليبرون جيمس أحرز 28 نقطة) pic.twitter.com/gSRoAM5Ih3 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) January 9, 2021

واضاف “انها مثابرة ومرونة من جانبي. أنا احاول التكييف لأكون قادرا على الاستمرار واستخدام ذكائي في كرة السلة”. وكان بول جورج الأفضل في صفوف كليبرز بتسجيله 25 نقطة.

وقاد دونوفان ميتشل فريقه يوتا جاز للفوز على ميلووكي باكس 131-118، بتسجيله 32 نقطة.

وأضاف جوردان كلاركسون 26 نقطة، والصربي بويان بوغدانوفيتش 20 نقطة ليوتا جاز الذي حقق رقما قياسيا في عدد الرميات الثلاثية (25 رمية ثلاثية ناجحة).

ولم تمنع النقاط الـ66 التي سجلها اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (35 نقطة) وكريس ميديلتون (31) فريقهما من الخسارة للمرة الأولى على أرضه هذا الموسم.

كان يوتا الطرف الأفضل طيلة المباراة وحافظ على تقدمه على مضيفه في كل فتراتها 34-31 و31-27 و39-38 و27-22.

وأنقذ لبيرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز من الخسارة امام شيكاغو بولز بتسجيله 28 نقطة وتمريره 7 كرات حاسمة بالاضافة إلى 7 متابعات وقاده لفوز صعب بفارق نقطتين 117-115.

وتقاسم الفريقان الأفضلية على مدى المباراة حيث أنهى الضيوف الربع الأول متقدمين 33-28 ثم نال ليكرز التقدم في الربع الثاني 31-25 لينهي القسم الأول متفوقا بفارق نقطة 59-58.

وواصل ليكرز تفوقه في الربع الثالث 33-30 لينهي بعدها شيكاغو الربع الأخير 27-25 لكن ذلك لم يبعد عنه الخسارة.

وفي بقية المباريات فاز بوسطن سلتيكس على واشنطن ويزاردز 116-107، وهيوستن روكتس على أورلاندو ماجيك 132-90، وممفيس غريزليز على بروكلين نتس 115-110، ديترويت بيستونز على فينيكس صنز 110-105 بعد التمديد.

وخسر نيويورك نيكس أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 89-101، وساكرامنتو كينغز أمام تورونتو رابتورز 123-144، ونيو أورليانز بيليكانز أمام تشارلوت هورنتس 110- 118. (أ ف ب)