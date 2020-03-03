كوري يقول إنه تعرض للضرب في الأردن بسبب كورونا والأمن يحقق

عمان- الغد- قال مواطن كوري يعمل في الأردن إنه تعرض اليوم الثلاثاء، إلى اعتداء بالضرب والسخرية في عمان، على خلفية الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف يواي جيونغ في منشور وضعه عبر صفحته بفيسبوك أنه لأول مرة منذ قدومه للأردن يزور مركزاً أمنيا بعد حادثة الاعتداء عليه بالضرب علي خليفة انتشار الفيروس في الأردن.

وأشار إلى أنه سلم مقاطع فيديو الاعتداء إلى الشرطة.

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إن المواطن الكوري قدم شكوى للمركز الأمني الذي ادعى فيها تعرضه للضرب على خلفية الفيروس، حيث تمت مباشرة التحقيق للوقوف على كامل تفاصيل الحادثة.