كوزما يمنح ليكرز فوزا متأخرا على صنز بـ “NBA”

لوس انجليس – منح كايل كوزما فريقه لوس أنجليس ليكرز فوزا متأخرا الثلاثاء على مضيفه فينيكس صنز بنتيجة 123-115 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عزز من خلاله صدارته لترتيب المنطقة الغربية.

وتمكن كوزما من تسجيل محاولتين ثلاثيتين متتاليتين في الدقائق الثلاث الأخيرة من اللقاء في قاعة “تالكينغ ستيك ريزورت” ليمنح فريقه التقدم 120-113، ليضيف الى محاولة ثلاثية من النجم ليبرون جيمس كانت قد منحت ليكرز التقدم 114-113. وعوّض اللاعبان بذلك تقدم فينيكس 113-111 قبل 3:29 دقائق من صافرة النهاية.

❄️ Kuz in the clutch ❄️ pic.twitter.com/m46LkIKJIw — Bleacher Report (@BleacherReport) November 13, 2019

وأنهى كوزما المباراة مع 23 نقطة وأربع متابعات، بينما ساهم جيمس بـ19 نقطة وسبع متابعات و11 تمريرة حاسمة، فيما كان أفضل مسجل في الفريق زميلهما أنطوني ديفيس مع 24 نقطة و12 متابعة وأربع تمريرات.

في المقابل، كان ديفن بوكر والإسباني ريكي روبيو الأفضل في صفوف فينيكس، مع 21 نقطة لكل منهما، أضاف إليها بوكر ثلاث متابعات وتسع تمريرات حاسمة، وروبيو أربع متابعات و10 تمريرات.

ونجح ليكرز الباحث عن استعادة مكانته بين الكبار بعد فشله في الموسم الماضي في بلوغ الأدوار الاقصائية “بلاي أوف”، في استعادة نغمة الفوز بعد سقوطه أمام حامل اللقب تورونتو رابتورز 104-113 الأحد. (أ ف ب)