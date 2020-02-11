كوستا يغيب 3 أسابيع للإصابة وشكوك حول لحاقه بمواجهة ليون

مدن – تعرض البرازيلي دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس الإيطالي لإصابة في هزيمة فريقه الأحد من هيلاس فيرونا في الفخذ ستبعده ثلاثة أسابيع عن الملاعب، وفقا لما أعلنه النادي في بيان.

وقال بيان صادر عن اليوفي الاثنين: “أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اليوم وجود إصابة من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ. فترة التعافي ستستغرق من 15 إلى 20 يوما”.

وبهذا لن يتمكن اللاعب من اللحاق بمواجهة ميلان يوم الخميس في نصف نهائي الكأس يوم الأحد مع بريشيا ومواجهة سبال بعدها بأسبوع.

كما توجد شكوك حول قدرة اللاعب على اللحاق بمواجهة ليون الفرنسي في 26 من الشهر الجاري في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال. (إفي)