كوستا ينذر نادي السلط ويلوح بشكوى في حال لم يحصل على مستحقاته

خالد الخطاطبة

عمان – وجه المحترف الإكوادور في صفوف فريق السلط لكرة القدم جورج كوستا، انذارا للنادي للحصول على مستحقاته المالية خلال اسبوعين، أو اللجوء لتقديم شكوى ضد السلط للحصول على المستحقات المتأخرة، علما أن كوستا احترف في الفريق اعتبارا من بداية الموسم الكروي الحالي.

وجاء انذار كوستا عبر وكيل أعماله، الذي احتج على تأخر النادي في دفع مستحقات موكله منذ فترة طويلة، وبالتالي توجيه انذار على أن يتبعه شكوى رسمية في حال لم يستجب النادي للإنذار.

واعتبر وكيل كوستا أن لاعبه، جاء للاحتراف في الأردن، للعب والحصول على مردود مادي، قبل أن يصطدم بتأخير دفع المستحقات، وهو الأمر الذي لم يعجب كوستا الذي يبحث عن مستحقاته خلال الفترة القليلة المقبلة، لا سيما وأن الرؤيا لم تتضح حتى الأن بشأن مصير دوري المحترفين..

ووفق المعلومات الواردة من نادي السلط، فإن كوستا الذي طالب بمستحقاته المالية، نسي أو تناسى الكم الكبير من المخالفات التي ارتكبها خلال فترة احترافه، وهذا يفرض عليه مخالفات مالية كثيرة، اذا ما اراد النادي ملاحقة اللاعب.

وتشير المعلومات أن كوستا لم يلتزم بخطوات العلاج، كما أنه خالف الكثير من التعليمات الملزمة، وهذا بحد ذاته مخالفات وفق تعليمات وقوانين الاحتراف، ما يرتب عليه خصومات مالية متعددة.

وتشير المعلومات أن نادي السلط حاول قدر الامكان تأمين اللاعب بالمستحقات، خاصة خلال الفترة الماضية التي شهدت أوضاعا استثنائية وصعبة، إلا أن اصطدم بعدم القدرة على صرف مبالغ مالية كبيرة للاعبين، نتيجة معاناة السلط كما هو حال جميع الأندية من ضائقة مالية، اثرت على انتظامه في صرف الرواتب والمستحقات.

وتؤكد المصادر أنه إذا ما اصر المحترف الإكوادوري على إنذاره، وحاول اللجوء إلى تقديم شكوى، فإنه سيكون خاضعا لشروط الاحتراف ، وبالتالي تطبيق اللائحة عليه، التي قد تخصم مبالغ مالية ليست بالقليلة من مستحقاته المالية.

يشار إلى أن أوضاع المحترفين الأجانب في اغلب الأندية المحلية ليست على مايرام في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث كشف مصدر مطلع في أحد أندية المحترفين، أن المحترف الاجنبي في الفريق، عرض على ناديه فقط تأمين عودته إلى بلاده بمنحه ثمن تذكرة، مقابل تنازله عن رواتبه ومستحقاته،وهو ما لم يقدر عليه النادي، نتيجة الأوضاع المالية الصعبة.

khaledkhatatbeh@alghad.jo