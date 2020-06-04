كوستا يوافق على دفع غرامة 543 ألف يورو بعد إقراراه بالاحتيال الضريبي

مدريد – وافق دييغو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، على دفع غرامة مالية قدرها 543 ألف يورو وذلك بعد إقراره بالاحتيال على الخزانة الإسبانية بأكثر من مليون يورو فيما يخص ضريبة الدخل الشخصي في عام 2014 ، وهو الدين الذي قام اللاعب بتسديده في آب (أغسطس) من العام الماضي.

وخلال محاكمة كوستا في محكمة مدريد تم الاتفاق على استبدال غرامة الحبس لمدة 6 أشهر بدفع غرامة مالية قدرها 36 ألف يورو إضافة إلى الغرامة الموقعة عليه بقيمة 507 ألف يورو (إجمالي 543 ألف يورو).

وتوصلت النيابة الإسبانية لهذا القرار بعدما قام كوستا في الثامن من آب (أغسطس) عام 2019 بتسديد مليون و142 ألف و888 يورو، وهي قيمة ديونه الضريبية التي أقر بها.

Diego Costa sentenced to six months in prison for tax fraud – but won't spend time behind bars https://t.co/zDqYYCKeU7 pic.twitter.com/xc3nlyROYj — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 4, 2020

ووفقا للاعب نفسه، في عام 2013 كان قد وقع عقد عمل كلاعب محترف مع الروخيبلانكوس ساري حتى 30 حزيران (يونيو) عام 2018.

وفي 13 حزيران (يونيو) عام 2014 اتفق مع النادي على تسوية الرصيد والعقد ، نظرا لاستعداده للانتقال لنادي تشيلسي الإنجليزي- وبعد 12 يوما اتفق الناديان على انتقاله للبلوز.

وبهذا، وقع كوستا عقدا آخر مع الفريق الإنجليزي بدءا من أول تموز (يوليو) عام 2014 وحتى 30 حزيران (يونيو) 2019 بأجر إجمالي قيمته 10 ملايين و21 ألف يورو.

ومن ثم قام اللاعب بنقل محل إقامته إلى بريطانيا في 20 تموز (يوليو) عام 2014 التزاما بتعاقده، ولكن ضريبة المقيم ظلت قائمة لهذا العام في إسبانيا وعليه التزامات ضريبية. (إفي)