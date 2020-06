كوستا يوافق على دفع غرامة 543 ألف يورو بعد إقراراه بالاحتيال الضريبي

مدريد – وافق دييغو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، على دفع غرامة مالية قدرها 543 ألف يورو وذلك بعد إقراره بالاحتيال على الخزانة الإسبانية بأكثر من مليون يورو فيما يخص ضريبة الدخل الشخصي في عام 2014 ، وهو الدين الذي قام اللاعب بتسديده في آب (أغسطس) من العام الماضي.

وخلال محاكمة كوستا في محكمة مدريد تم الاتفاق على استبدال غرامة الحبس لمدة 6 أشهر بدفع غرامة مالية قدرها 36 ألف يورو إضافة إلى الغرامة الموقعة عليه بقيمة 507 ألف يورو (إجمالي 543 ألف يورو).

وتوصلت النيابة الإسبانية لهذا القرار بعدما قام كوستا في الثامن من آب (أغسطس) عام 2019 بتسديد مليون و142 ألف و888 يورو، وهي قيمة ديونه الضريبية التي أقر بها.

Diego Costa sentenced to six months in prison for tax fraud – but won't spend time behind bars https://t.co/zDqYYCKeU7 pic.twitter.com/xc3nlyROYj

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 4, 2020